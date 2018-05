Un important tournoi de pêche au bar rayé à Miramichi

La Coupe Striper de Miramichi, l’un des tournois de pêche au bar rayé les plus importants au Canada Atlantique, attire quelques milliers de participants. - Photo gracieuseté

Ce n’est pas d’hier que la pêche au bar rayé est pratiquée sur la rivière Miramichi, mais au cours des dernières années, cette activité connaît un important regain en intérêt. À preuve, plus de 2000 personnes sont attendues à la Coupe Striper de Miramichi ce weekend.

La Coupe Striper est l’un des tournois de pêche au bar rayé les plus importants au Canada Atlantique. D’ici le 27 mai, plus de 200 équipes sont attendues, indique Jeff MacTavish, directeur du développement économique et du tourisme à la Ville de Miramichi.

Les équipes proviennent d’un peu partout au Nouveau-Brunswick et les Maritimes. Une cinquantaine d’équipes viennent du Québec.

La participation n’est pas prise à la légère. Le week-end dernier, des centaines d’embarcations ont pris d’assaut la rivière Miramichi afin de se préparer au tournoi.

«Cette année, la météo est censée être très bonne et même si l’hiver a été long, la température de l’eau risque d’être parfaite.»

Un concours de circonstances

La Coupe Striper est née il y a quelques années par un concours de circonstances.

«Je venais d’être nommé directeur du développement économique et du tourisme et on m’a lancé le défi de créer un nouvel événement à Miramichi», raconte Jeff MacTavish.

L’homme avoue qu’il commençait à la case départ.

«Je ne connaissais absolument rien sur les tournois de pêche.»

Après avoir eu vent que le club Rotary local songeait à mettre sur pied un tournoi de pêche au bar rayé, M. MacTavish espérait pouvoir établir un partenariat, mais ses démarches n’ont pas tout à fait donné les résultats voulus. L’organisme a plutôt de miser sur un festival de côtes levées.

Peu après, par pur hasard, Jeff Wilson, un pêcheur professionnel de la région, a approché la municipalité pour obtenir du financement pour un tournoi du genre.

«Il nous a alors apporté l’expertise recherchée. Nous lui avons donné les ressources humaines et techniques dont il avait besoin.»

À la fin du jour, tout s’est bien mis en place. Le tournoi de pêche a lieu en même temps que le festival de côtes levées.

«C’est un heureux mariage. On est responsable de la pêche et eux fournissent la nourriture et la musique.»

Un lieu idéal pour la pêche

La rivière Miramichi figure parmi les meilleurs endroits au Canada atlantique pour pêcher le bar rayé, vante Jeff MacTavish.

Selon ses plus récentes données, près de 1 million de reproducteurs de bars rayés se trouvent dans la région nord-ouest de la rivière, estime le ministère des Pêches et des Océans du Canada, bien qu’il reconnaisse que ces statistiques sont incertaines.

«C’est un vrai phénomène.»

Cela n’a pas toujours été le cas. Dans les années 1990, la population avait chuté à environ 3000 à 5000 géniteurs.

C’est la raison pour laquelle les organisateurs du tournoi exigent aujourd’hui que les participants relâchent leurs prises.

«Nous aimerions que les prochaines générations puissent profiter de cette pêche.»