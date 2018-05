Une première Course du vin à Caraquet

Barbara Lanteigne est une passionnée de la course à pied et du vin. Une combinaison des deux, ça donne quoi? La première Course du vin de Caraquet, un parcours de cinq kilomètres avec sept stations de dégustation.

L’activité se tiendra samedi à 14 h dans le cadre du Festivin de Caraquet.

La course n’est pas chronométrée, précise Barbara Lanteigne, présidente du Festivin. L’objectif principal est d’avoir du plaisir.

«C’est vraiment pour avoir du plaisir et encourager les gens à faire un peu d’exercice. Les participants dégustent une once de vin à chaque table. On ne veut pas trop en mettre. Ce n’est quand même pas évident de courir et de boire.»

Les participants doivent aussi prendre part à des jeux d’habiletés à chaque station.

«Ils sont tous reliés au vin. C’est impressionnant ce qu’on peut inventer avec un peu d’imagination.»

Puisqu’elle est membre du comité organisateur, Barbara Lanteigne ne participera pas à l’événement. Elle reconnaît cependant que la course à pied a changé sa vie. Elle lui a permis de reprendre sa santé en main. Elle s’y est initiée il y a 11 ans alors qu’elle était aux prises avec un taux de cholestérol élevé.

«J’ai commencé à courir. Je n’ai pas trouvé ça facile au début, mais j’ai réussi. La course m’a beaucoup aidé dans la vie. C’est un bon moyen de combattre le stress. Ça te met en santé. Même quand t’as une vie occupée, il ne te faut pas nécessairement un abonnement au gym. Il te faut seulement une bonne paire d’espadrilles.»

Les inscriptions et le coup de départ auront lieu au restaurant Le Panaché, situé près du Carrefour de la mer. Le coût de participation s’élève à 30$.

Le Festivin de Caraquet se poursuit jusqu’au 2 juin.