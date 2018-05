Éducation: le Canada et la France renouvellent leur entente

Le ministre de l’Éducation nationale de la France, Jean-Michel Blanquer, et le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian Kenny, ont signé une entente de collaboration en matière d’éducation. - Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité

Le gouvernement provincial et la France ont renouvelé leur entente de collaboration en éducation pour un autre dix ans.

Les deux gouvernements s’entendent à soutenir le développement de projets et d’actions de coopération éducative dans plusieurs domaines dont le développement de la petite enfance, l’enseignement du français et la mobilisation en faveur du livre et de la lecture, la culture et les arts à l’école.

«Notre gouvernement est heureux de pouvoir poursuivre son entente de collaboration avec la France pour 10 ans encore. Les objectifs de nos plans d’éducation touchent directement les domaines dans lesquels nous voulons coopérer, et nous sommes fiers de pouvoir partager les pratiques gagnantes du système d’éducation du Nouveau-Brunswick», a mentionné le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian Kenny.

C’est le 16 juin 2008 à Caraquet que la première entente de collaboration en éducation a été signée entre les deux gouvernements . Pour le ministre de l’Éducation nationale de la France, Jean-Michel Blanquer, c’est important de travailler ensemble pour multiplier les projets et des programmes communs. La première entente, selon le ministre Blanquer, a permis à de nombreux élèves ainsi que des enseignants canadiens et français d’échanger et de réaffirmer que des deux côtés de l’Atlantique nous partageons une même langue, une histoire commune.

«C’est dans ce même esprit de collaboration riche et vivante que nous signons une nouvelle déclaration d”intention. Elle portera sur de nombreuses initiatives et innovantes pour nos écoles. Elle permettra à nos jeunes élèves de s’ouvrir au monde et de découvrir une culture différente.»

C’est dans le cadre de la 58e session ministérielle de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie qui a pris fin ce jeudi à Bathurst que cette entente de collaboration en éducation a été signée.

