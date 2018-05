Hôtel-Dieu-Saint-Joseph de Saint-Quentin: la mobilisation citoyenne reprend de plus belle

Les résidents du Restigouche Ouest ont été nombreux à se rendre au Centre culturel de Saint-Quentin afin d’en savoir un peu plus sur l’avenir de l'Hôtel-Dieu-Saint-Joseph - Photo tirée de Facebook

Un peu plus de 500 personnes ont assisté vendredi soir à une assemblée citoyenne visant à faire le point sur la situation qui prévaut actuellement à l’hôpital l’Hôtel-Dieu-Saint-Joseph et sur l’avenir de l’établissement de santé.

Les gens du Restigouche Ouest ont été nombreux à répondre à l’appel lancé par le comité Sauvons notre hôpital!, qui craint plus que jamais le démantèlement des services médicaux offerts sur place.

La présidente du comité et mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, estime que la direction du Réseau de santé Vitalité est déterminée à transformer l’Hôtel-Dieu-Saint-Joseph en une simple clinique médicale, et ce de façon insidieuse.

«Le mandat de Vitalité, qui manque toujours de transparence, est caché. On nous répète que le statut d’hôpital n’est pas en danger, mais un hôpital sans service, ça devient un moment donné une clinique», a affirmé Nicole Somers.

«C’est très clair que nous n’avons rien à dire au sujet des services qui sont maintenus ou bien enlevés. Le ministre de la Santé et le gouvernement ne veulent pas s’en mêler, on s’amuse à se relancer la balle avec le Réseau de santé Vitalité, c’est toujours la même histoire…», déplore la présidente du comité.

Selon elle, de plus en plus de gens auront à se rendre à l’hôpital régional d’Edmundston pour obtenir des soins de santé, ce qui représente une balade en voiture ou en ambulance d’une durée d’un peu plus d’une heure dans des conditions routières qui peuvent parfois s’avérer dangereuses.

«Ces facteurs n’ont jamais été pris en considération», dénonce Nicole Somers, tout en indiquant que la population de Saint-Quentin et des environs n’exige qu’un strict minimum de prestation de services, sans plus.

L’assemblée citoyenne a permis la création d’un comité qui aura le mandat de prendre des actions nécessaires afin d’assurer le maintien des services de santé à l’hôpital l’Hôtel-Dieu-Saint-Joseph de Saint-Quentin.

«Avec ce nouveau comité et l’élection provinciale qui s’en vient, n’importe quel politicien qui veut nous écouter va constater que la priorité ici, c’est la santé», d’ajouter l’actuelle mairesse de Saint-Quentin.

«L’avenir nous dira ce qui va arriver. Le comité décidera des actions à entreprendre et à mettre de l’avant, mais l’heure est clairement à la mobilisation», de conclure Nicole Somers.