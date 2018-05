Des centaines de partisans dehors pour le Titan!

La foule scandait GO! TITAN! GO! à chaque chance de marquer, à chaque arrêt du gardien Fitzpatrick et à chacune des pénalités décernées à l’adversaire. - Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

L’ambiance sur la Promenade Waterfront à Bathurst était survoltée pour la diffusion du match de la Coupe Memorial, dimanche.

La foule était déjà bruyante avant même le début du match. À un point tel que lors de la mise au jeu protocolaire les partisans criaient, sifflaient et applaudissaient dès le moment où les couleurs du Titan défilaient à l’écran.

Cloche à la main, la foule scandait GO! TITAN! GO! à chaque chance de marquer, à chaque arrêt du gardien Fitzpatrick et à chacune des pénalités décernées à l’adversaire.

C’est sans mentionner les «Ah!», les «Ouf!» et même les «Hiiii!» lorsque la rondelle s’approchait du filet.

Finalement, le moment tant attendu est arrivé: le Titan marque!

Une foule en délire a manifesté aussi fort qu’elle le pouvait. Si fort qu’on pourrait croire que l’énergie s’est transportée de Bathurst jusqu’à Regina.

Le Titan avait alors une avance de 1 à 0 sur les Pats de Regina.

C’est comme si l’on était au Centre régional K.-C. Irving et Fred Best se sentait à la maison.

«On est chez nous. C’est une petite communauté qui a un grand coeur. Nous sommes une grosse famille unie», s’exclame celui qui a été sacré «Most priceless fan in Canada» en 2002.

Claire Wilt, Fred Best, James Pickard et Nicole Pickard faisaient partie du spectacle sur la Promenade Waterfront de Bathurst. – Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque Les partisans sont demeurés sur le qui-vive tout au long du match. – Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

Pas d’avance de cinq buts

Les partisans sont cependant demeurés sur le qui-vive, car ils n’ont pas eu droit à une avance de cinq buts comme ça été le cas au dernier match.

Claire Wilt est hors d’elle-même. Elle est sur le bout de son siège depuis le début du match.

«Nous sommes avec le Titan depuis le début, raconte-t-elle faisant référence aux débuts du club dans la région il y a maintenant 20 ans. Ce n’est que la première période et je suis déjà épuisée.»

James et Nicole Pickard qui sont détenteurs d’abonnements depuis la saison inaugurale sont toujours confiants.

M. Pickard ne cache cependant pas que dans le monde du hockey, les choses peuvent basculer rapidement.

«On ne sait jamais! On a au moins un point et on est en avance, mais on ne sait jamais!», s’exclame-t-il.

L’homme avait visiblement le revirement de la semaine dernière bien en tête. Au grand plaisir des amateurs, le Titan a dominé la première moitié du duel entre les deux clubs.

«Tout comme la semaine dernière», s’empresse-t-il d’ajouter.

Parmi les quelque 400 partisans présents, peu ont plié bagage en raison du vent froid qui frappait l’endroit à la fin de la première période.