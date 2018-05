Accidents mortels: les premiers répondants restent marqués, parfois traumatisés

Un accident de la route qui se solde par une ou plusieurs morts est une tragédie pour l’entourage du ou des défunts. C’est aussi un choc et une épreuve pour les premiers répondants sur les lieux chargés d’intervenir. Au point que cela peut avoir de lourdes conséquences sur leur existence.

Quand il commence sa carrière, un policier, un ambulancier ou un employé d’une maison funéraire sait qu’il devra aller là où vient de se produire un accident de la route. Cela fait partie de son métier.

Des amas de tôles froissées, des moteurs explosés, des blessés au visage ensanglanté et des corps mutilés, il en verra. Et sans se départir de son professionnalisme, il lui faudra agir.

Seulement, voilà: «On est humain sous notre uniforme», rappelle le sergent Marc Beaupré, du détachement de Tracadie du District nord-est de la GRC.

En 30 ans de service, il a maintes fois été témoin de ce genre de scène. Il reste marqué par la mortelle sortie de route survenue en décembre 2012, dans l’ancien camp militaire de Tracadie.

«Il y avait de la neige, de la glace, de la slush, de la pluie et c’était la nuit. Le véhicule impliqué n’avait pas de pneus d’hiver. Il est tombé d’un pont, dans la rivière. À son bord se trouvaient quatre jeunes de 18 et 19 ans. Ils sont tous morts noyés», se souvient-il.

Un de ses collègues qui était présent en est resté traumatisé.

«Il n’a pas pu reprendre le travail. Il a été obligé de demander sa retraite anticipée.»

Ce qui lui est le plus pénible?

«Devoir annoncer le décès d’un jeune à ses parents. C’est ingrat. Dès qu’ils ouvrent la porte et qu’ils nous voient, ils savent. Certains s’effondrent. On a beau avoir été formé pour ça, quand ça devient réel et qu’il faut vraiment le faire ce n’est plus la même chose. J’ai vécu ça une douzaine de fois.

Chaque fois, ça me fait le même effet.»

C’est pourquoi le sergent Beaupré s’investit dans la prévention. À travers, par exemple, la simulation d’accident pour sensibiliser les jeunes aux dangers de l’alcool au volant. Cette opération est présentée tous les ans. La dernière a eu lieu lundi matin, à Caraquet. Pour s’y rendre, il est parti de Tracadie.

«En venant, j’ai compté sept voitures qui roulaient à plus de 20 km/h au-dessus des limites autorisées. J’ai aussi observé un dépassement dangereux. J’aurais pu délivrer huit contraventions. C’est frustrant de voir ce type de comportements. La sécurité sur la route, c’est essentiel.»

Pascal Savoie se réjouit de constater que les week-ends des bals de finissants sont moins endeuillés qu’auparavant.

«Il y a 15 ou 20 ans, il y avait systématiquement des morts sur les routes, pendant cette fin de semaine. Maintenant, c’est plus rare», commente le paramédical en poste depuis 17 ans.

Voir des jeunes victimes d’une collision l’affecte. Étant lui-même papa de deux petites filles, il ne peut se montrer insensible.

«Mais le plus difficile à supporter, c’est de porter secours à une victime très grièvement blessée et de la perdre en cours d’intervention. Être paramédical, c’est dur physiquement et mentalement.»

Parce qu’ils sont confrontés aux drames de la vie, les premiers répondants bénéficient d’un soutien psychologique. S’ils en ressentent le besoin, ils peuvent consulter un spécialiste.

Le personnel des maisons funéraires et ses responsables n’ont pas accès à ce service. Pas parce qu’ils n’en ont pas besoin. Ce sont eux qui viennent chercher les corps et les emmènent.

«La perte d’une personne âgée s’inscrit dans l’ordre naturel des choses. Un décès brutal, c’est une tragédie communautaire. Ça nous marque, c’est très traumatisant», déclare Luc Benoit, directeur de l’entreprise Racicot, à Caraquet.

L’expérience, pour lui et ses employés, est d’autant plus éprouvante qu’elle ne se limite pas au seul moment de l’accident.

«Il nous faut composer avec la douleur des familles jusqu’à l’enterrement, sans laisser transparaître nos émotions personnelles.»

Pour éviter les tourments de souvenirs entêtants, Luc Benoit encourage ses salariés à parler entre eux et à se confier. Lorsque cela ne suffit pas, il les incite à prendre rendez-vous avec un psychologue.

«C’est arrivé, oui. Moi aussi, j’ai déjà rencontré un professionnel pour ce genre de situation.»

Depuis le début de l’année, nos interlocuteurs ont été sollicités à de nombreuses reprises.

«Nous en sommes à une demi-douzaine d’accidents mortels, en 2018, dans la Péninsule acadienne. C’est deux fois plus qu’en 2017, si on compare sur la même période », renseigne le sergent Marc Beaupré.

Une vitesse excessive, une conduite en état d’ébriété ou sous l’influence de stupéfiants et un moment d’inattention provoqué par l’utilisation d’un cellulaire sont les trois premières causes d’un accident.