Infirmières: la SANB et la FÉÉCUM passent de la parole aux actes

C’est maintenant fait; la SANB et la FÉÉCUM se tournent vers les tribunaux pour forcer la main de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick dans le dossier de l’examen d’accès à la profession.

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton ont déposé un avis de poursuite en Cour du Banc de la Reine, lundi après-midi à Moncton.

Les deux organismes sont ainsi passé de la parole aux actes, puisqu’ils avaient annoncé plus tôt ce mois-ci leur intention d’intenter un recours judiciaire pour s’assurer que les droits des francophones soient respectés.

Dans le document, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, la SANB et la FÉÉCUM contestent l’adoption du test NCLEX-RN comme examen exclusif d’accès à la profession dans la province en 2015.

Elles argumentent – comme l’avait fait la Commissaire aux langues officielles du N.-B. dans un récent rapport – que la «traduction de l’examen du français à l’anglais contient des lacunes et des termes mal adaptés à la terminologie.»

De plus, elles avancent que les ressources de préparation en français sont moins nombreuses et de moins bonne qualité que les ressources en anglais (une problématique abordée en long et en large par la commissaire aux langues officielles dans son rapport).

En gros, cela fait en sorte que bon nombre d’infirmières francophones se préparent en utilisant des ressources en anglais. Bien souvent, cela finit par avoir des conséquences importantes, selon les organismes.

«En raison du désavantage d’écrire le NCLEX-RN en français, plusieurs candidats et candidates francophones choisissent d’écrire l’examen d’admission à la profession en anglais, bien que ce ne soit pas dans leur langue maternelle. Ce chiffre ne cesse de croître d’année en année», lit-on dans l’avis de poursuite.

La SANB et la FÉÉCUM demandent à la Cour de déclarer que l’adoption de l’examen NCLEX-RN contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Loi sur les langues officielles et à la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.

L’Acadie Nouvelle a approché l’AIINB pour obtenir ses commentaires, lundi après-midi. Nous n’avons pas reçu de ses nouvelles immédiatement.

–Plus de détails à venir.