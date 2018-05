Investiture libérale: une course à trois officialisée

Un troisième joueur vient de sauter officiellement dans la course à l’investiture libérale de la circonscription de Campbellton-Dalhousie, soit le maire de la ville de Dalhousie, Normand Pelletier.

Ce dernier a confirmé, lundi, avoir obtenu le feu vert du parti afin de présenter sa candidature à l’investiture qui doit avoir lieu le 9 juin prochain.

«Ça fait un moment que j’y songeais, que je pesais le pour et le contre, et finalement j’ai décidé de faire le saut. On verra ce que ça donne. Je crois que je peux faire un bon candidat pour les libéraux sur la scène provinciale», explique M. Pelletier.

Son nom s’ajoute ainsi sur le bulletin de vote à celui de son homologue de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin, qui a officialisé sa candidature la semaine dernière. L’ancien député fédéral Guy Arseneault a également annoncé qu’il sera de la course.

M. Pelletier croit que la course avec ses deux opposants sera fort intéressante compte tenu du bagage de ces derniers. Pour sa part, il estime avoir su démontrer qu’il était un joueur d’équipe au niveau régional.

«Je crois avoir une bonne expérience de la politique. Les gens ont d’ailleurs pu avoir un aperçu de celle-ci au cours des deux dernières années. Au niveau de la région, j’ai toujours cru que la collaboration était la clé du succès, qu’il est important de travailler ensemble», explique le candidat.

Ce qui est particulier dans cette course, c’est que deux maires se présentent l’un contre l’autre. «Je ne vois toutefois pas cela comme étant Campbellton contre Dalhousie, loin de là. Pour moi, l’important c’est le bien-être de toute la région. Je suis prêt à me battre pour n’importe quel projet positif qui fera avancer le Restigouche, qu’il soit à Dalhousie, Balmoral, Atholville ou Campbellton. Je crois dans ma région et je veux l’aider», dit-il