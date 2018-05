Les restes d’un soldat originaire du Nouveau-Brunswick identifiés

Le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC) ont identifié les restes d’un soldat de la Première Guerre mondiale découverts sur le site d’un projet de construction à Lens, en France, comme étant ceux du soldat John (Jack) Henry Thomas.

Le soldat Thomas, originaire de Chewale, en Galles du Sud, au Royaume-Uni, a grandi à Birch Ridge, au Nouveau-Brunswick. Il était membre du 26e Bataillon d’infanterie canadien (New Brunswick), Corps expéditionnaire canadien (CEC).

Il est mort le 19 août 1917, à l’âge de 28 ans, au cours de la bataille de la cote 70.

«Cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, nous rendons hommage au soldat Thomas et nous nous souvenons de lui. Nous n’oublierons jamais son sacrifice ni celui des quelque 61 000 braves soldats canadiens qui ont donné leur vie au cours de la Première Guerre mondiale afin que nous puissions tous vivre en paix et en sécurité», a déclaré le ministre de la Défense, Harjit S. Sajjan.

Le MDN et les FAC ont avisé les membres de la famille du soldat Thomas, et Anciens Combattants Canada leur offre un soutien constant pour faciliter la prise des dernières dispositions. Le 23 août, à 13h30 (heure de l’Europe centrale), le soldat Thomas sera inhumé par son régiment en présence de sa famille et de représentants du gouvernement du Canada au cimetière britannique de Loos de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC), situé en périphérie de Loos-en-Gohelle, en France. Le public est invité à assister à la cérémonie.

«Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre soutien à la famille du soldat Thomas, que nous inhumerons avec tout l’honneur que lui et sa famille méritent. Le siècle qui s’est écoulé n’a pas atténué notre sentiment de gratitude à l’égard du soldat Thomas. Que lui-même et tous les soldats tombés au combat avec lui ne soient jamais oubliés», a soutenu le ministre d’Anciens Combattants Canada et ministre associé de la Défense nationale, Seamus O’Regan.

Le Programme d’identification des pertes militaires du MDN a pour mandat d’identifier les soldats inconnus dont les restes sont découverts, de sorte qu’ils puissent être inhumés, avec un nom, par leur régiment et en présence de leur famille.

Ainsi, le Programme favorise un profond sentiment de continuité et d’appartenance au sein des FAC, puisqu’il fournit à la population canadienne une occasion de réfléchir sur ce qu’ont vécu ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour leur pays.

«Nous avons eu le privilège de faciliter le retour du soldat Thomas auprès de ses compatriotes afin qu’il soit inhumé avec un nom et que tous ceux et celles qui liront sa pierre tombale comprennent son sacrifice», a ajouté le secrétaire général de l’Agence canadienne de la Commonwealth War Graves Commission, le Brigadier-général (ret.) David Kettle.

Le soldat John (Jack) Henry Thomas