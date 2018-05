L’été s’annonce plus classique au Nouveau-Brunswick

Après un été 2017 sec et particulièrement long, MétéoMédia anticipe un retour à la normale pour la nouvelle saison estivale.

Si le printemps a tardé à pointer le bout de son nez, il semble qu’un été plutôt chaud et humide se profile. C’est ce que prédit MétéoMédia en se basant sur des statistiques et des modèles informatiques.

«Le sud du Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse devraient bénéficier d’une vague de chaleur venue de la côte Est des États-Unis», avance le météorologue Guillaume Perron.

«La température devrait demeurer autour des normales dans les régions du Nord, qui seront plus affectées par une masse d’air froid présente au-dessus de la baie d’Hudson.»

Pour donner un ordre d’idée, la température moyenne dans la région de Moncton s’établit à 18°C de juin à août, contre 19°C dans la région de Bathurst. Cette année encore, juillet sera le mois le plus chaud.

Certains agriculteurs avaient souffert du manque de pluie en 2017. La sécheresse ne devrait pas être au rendez-vous cet été, assure M. Perron.

«On s’attend à avoir des précipitations autour des normales saisonnières en Atlantique, les températures élevées seront accompagnées de plus d’humidité dans l’atmosphère.»

Normalement, la région Chaleur reçoit en moyenne 280 mm de pluie de juin à la fin août.

Selon le météorologue, tous les ingrédients sont réunis pour l’apparition d’épisodes orageux dans le Nord-Ouest. «Ça s’explique par la rencontre de masses d’air de températures différentes», précise-t-il.

Ces précipitations contrastent avec l’ouest du pays et les Prairies, qui feront face à des conditions de sécheresse. La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Yukon et les Territoires-du-Nord-Ouest devraient subir des chaleurs importantes, ce qui pourrait y augmenter le risque de sécheresse et de feux de forêt.

L’an dernier, l’été avait joué les prolongations et plusieurs records de température avaient été enregistrés à la fin du mois de septembre. Verra-t-on un tel scénario se reproduire?

«Ce n’est pas impossible dans le sud du Nouveau-Brunswick, mais ce sera moins probable dans le Nord, répond Guillaume Perron.