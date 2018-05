Michel Boudreau candidat pour le NPD

Michel Boudreau, sera candidat sous la bannière néo-démocrate.

Le syndicaliste bien connu dans la région du Grand Moncton, Michel Boudreau, sera candidat sous la bannière néo-démocrate dans la circonscription de Baie-de-Shédiac-Dieppe.

M. Boudreau été choisi par les membres de son parti pour les représenter dans la circonscription actuellement détenue par le premier ministre, Brian Gallant.

Michel Boudreau est impliqué dans le mouvement syndical depuis 1988 et a notamment occupé le poste de président de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick pendant 8 ans, entre 2005 et 2013. Il a été aussi très actif au sein de la ville de Dieppe, entre autres comme président du Comité 15 août – Dieppe et comme conseiller scolaire pour le district 13.

L’Acadien est impliqué au sein du NPD au Nouveau-Brunswick depuis 1991.

La salaire minimum à 15$ l’heure et la santé sont ses dossiers prioritaires.