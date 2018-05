Trafic de stupéfiants liés aux Hells Angels: l’enseignante de retour en cour le 27 juin

L’enseignante de Bathurst arrêtée à la suite d’une enquête sur le trafic de stupéfiants dans le nord de la province, en avril, sera de retour en cour le 27 juin.

Sa cause, de même que celle de cinq autres accusés, a été ajournée, lundi, à Bathurst.

La majorité des six accusés étaient absents, lundi matin, du palais de justice de Bathurst. Ils font tous face à plusieurs accusations dont possession de stupéfiants (cocaïne) en vue d’en faire le trafic.

Les accusés John Watson (55 ans, d’Allardville), Éric Doucet (40 ans, d’Allardville), Jason Poirier (40 ans, d’Inkerman), Daniel Duguay (58 ans, de Saint-Irénée-et-Alderwood), Gabriel Friolet (65 ans, d’Allardville), Éric Degrâce (43 ans, d’Évangéline), Marcel Friolet (58 ans, d’Allardville) et Danny Smith (45 ans, d’Allardville) et Julie Michaud sont en libertés et doivent respecter plusieurs conditions en attendant leur prochaine comparution.

Si Julie Michaud, enseignante à l’école Place-des-Jeunes de Bathurst sera de retour en cour le 27 juin, John Watson, Éric Doucet, Jason Poirier et Daniel Duguay comparaîtront de nouveau le 23 juillet, alors que Gabriel Friolet subira son procès du 27 au 30 novembre.

Le procureur de la couronne, Bernard Roux mentionne qu’Éric Degrâce (43 ans, d’Évangéline), Marcel Friolet (58 ans, d’Allardville ) et Danny Smith (45 ans, d’Allardville) resteront en garde à vue et ils devront comparaître en cour le 30 mai, à 13h30.

Au total, treize personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête de la GRC sur le trafic de cocaïne dans la Péninsule acadienne et dans les comtés de Restigouche, Madawaska et Victoria.

Les hommes arrêtés ne sont pas des membres des Hells Angels, mais la police croit qu’ils ont des liens avec des bandes de motards criminels du Nouveau-Brunswick et du Québec.