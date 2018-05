Des partisans du Titan en liesse pour le défilé des champions

Les partisans du Titan d’Acadie-Bathurst étaient nombreux à se masser dans les rues du centre-ville de Bathurst pour acclamer les joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst et de profiter du titre conquis par l’équipe.

Émile Babineau, de Bathurst est partisan du Titan depuis une vingtaine d’années. Il se dit heureux de célébrer les héros du jour.

«C’est extraordinaire de voir du monde dans les rues pour féliciter nos vaillants joueurs. Ils méritent cet accueil et je suis fier de leur parcours. Cela fait plusieurs années qu’on attendait ce titre de champion canadien. C’est merveilleux que cela arrive dans une petite communauté comme Bathurst.»

Annick Bernard, de Tétagouche Nord affirme que cet accueil démontre la fierté des partisans pour le Titan.

«Ils sont champions canadiens et en tant que partisane je leur dis merci pour ces beaux moments de hockey. Le Titan est le coeur de la communauté et on est fier de nos Titans.»

Pour Jean Guy-Pitre, c’est un moment historique de voir les joueurs du Titan défiler dans les rues du centre-ville avec la coupe.

M. Pitre, qui a composé un rap pour le Titan, dit vivre un rêve.

«C’est comme si je ne me suis pas encore réveillé de ce rêve. Je n’aurais jamais pensé que l’équipe allait réussir cet exploit et donner autant de joie aux partisans. Je suis partisan du Titan depuis 1998 et je resterai partisan pour le reste de ma vie.»

Éric Godin, de Bathurst dit avoir oublié toutes les mauvaises saisons que l’équipe a connu au cours des années passées.

«Les joueurs du Titan ont démontré une force de caractère exceptionnelle en réussissant à bâtir une équipe solide. Je n’en reviens pas de leur exploit cette saison.»

Vincent Friolet, de Bathurst, pense que c’est un beau rassemblement qui démontre bien la fierté de la population envers le Titan.

Des centaines de partisans du Titan d’Acadie-Bathurst ont célébré leur héros du jour. – Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité Des centaines de partisans du Titan d’Acadie-Bathurst ont célébré leur héros du jour. – Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité Des centaines de partisans du Titan d’Acadie-Bathurst ont célébré leur héros du jour. – Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité Des centaines de partisans du Titan d’Acadie-Bathurst ont célébré leur héros du jour. – Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité Des centaines de partisans du Titan d’Acadie-Bathurst ont célébré leur héros du jour. – Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité

Une dizaine de rues fermées

La Ville de Bathurst, en partenariat avec son service de police, avait fait fermer une dizaine de rues du centre-ville à l’occasion des célébrations du Titan. Selon l’agent Jeff Chiasson, plusieurs policiers avaient été affectés à la sécurité de cet événement.

«Certains de nos policiers sont déployés dans la foule pour toute la durée des festivités. On a de trois à quatre policiers supplémentaires pour aider en cas de besoin.»

Du côté de la Ville de Bathurst, Luc Foulem mentionne que l’organisation de cet événement n’a pas engendré de coûts financiers supplémentaires en tant que tels.

«Nous avons assigné notre personnel uniquement à l’organisation de cet événement. Cela fait en sorte qu’il n’y a pas d’impact financier réel.»

Le défilé qui a débuté sur la Promenade Waterfront s’est terminé par une célébration au parc Coronation. À 18h30, les rues fermées du centre-ville étaient à nouveau rouvertes à la circulation.