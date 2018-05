Pénurie de personnel: les travailleurs paramédicaux manifestent à Fredericton

Les travailleurs paramédicaux du Nouveau-Brunswick dénoncent la crise du recrutemment et de rétention chez Ambulance NB. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Les travailleurs médicaux sont au bout du rouleau au Nouveau-Brunswick.

Plus d’une soixantaine d’entre eux ont défilé sur l’une des artères principales de la capitale, mardi, pour dénoncer les problèmes de recrutement et de rétention du personnel chez Ambulance NB.

Ils demandent à leur employeur et au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour régler cette «crise» qui s’étend aux quatre coins de la province.

La pénurie de personnel oblige les paramédicaux à travailler davantage alors que plusieurs ambulances demeurent immobiles, déplore le vice-président du local 4848 du Syndicat canadien de la fonction publique.

«Ça fait déjà quelques années que le système est sur une pente descendante. Il y a plus de paramédicaux qui sortent du système qu’il y en a qui entrent», explique Steve Hébert.

En tout temps, environ une centaine de postes ne sont pas pourvus de façon permanente, affirme-t-il.

«D’ici quelques années, s’il n’y a rien qui est fait de la part de l’employeur et du gouvernement, il y a quelque chose quelque part qui ne marchera plus», prévient le travailleur paramédical de Caraquet.

L’obligation d’avoir au moins un travailleur bilingue dans chaque ambulance en tout temps complique les efforts de recrutement dans certaines régions, admet M. Hébert, mais le problème est beaucoup plus large à son avis.

Les conditions de travail difficiles sont notamment un obstacle important au recrutement et à la rétention, selon le porte-parole du syndicat qui représente aussi les répartiteurs d’urgence.

«Si moi je suis rendu à bout dans mon travail, je ne vais pas encourager le recrutement. Si je me sens bien au travail, si je sens que l’employeur veut vraiment me garder et que je ne suis pas seulement un numéro, ma rétention à moi devient un bénéfice au recrutement.»

Des incitatifs financiers destinés aux étudiants qui choisissent la profession de travailleur paramédical ainsi que des primes à l’embauche pourraient contribuer à régler la crise, avance M. Hébert.