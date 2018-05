Prix de l’essence: une légère baisse prévue cette semaine

Après des semaines de hausses des prix à la pompe, les conducteurs du Nouveau-Brunswick auront probablement droit à un répit cette semaine. Une légère baisse est prévue, jeudi matin.

Dan McTeague, analyste chez Gasbuddy, prédit une baisse de 2 cents le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des provinces maritimes. Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent quant à eux prévoir une baisse d’environ 1 cent le litre.

La Commission de l’énergie et des services du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service est 135,2 cents le litre.

À pareille date, l’an dernier, le litre de sans-plomb était presque 22 cents plus bas, soit 113,9 cents le litre.

Selon M. McTeague, des indicateurs sur les marchés internationaux laissent prévoir des prix à la baisse à court et moyen terme.

«Les discussions entre la Russie et l’Arabie Saoudite, la dernière semaine, concernant la possibilité d’augmenter la quantité de pétrole sur les marchés ont déclenché un déclin du prix du pétrole brut et des contrats à terme d’essence.»

«Après avoir atteint 136 cents le litre en moyenne au Canada – le niveau le plus élevé payé par les conducteurs du pays depuis le 12 juillet 2014 – le prix de l’essence tombera fort probablement de jusqu’à 4 cents le litre en moyenne. Cela nécessite, bien sûr, que la valeur du huard demeure stable par rapport au dollar américain. Et le taux de change n’est pas certain, étant donné les retombées potentiellement négatives dans le cas où Kinder Morgan annonce qu’il se retire du doublement du pipeline Trans Mountain par jeudi.»

Mardi avant-midi, les prix les plus bas de l’essence dans la province, selon Gasbuddy, sont à Moncton, à Shediac et à Fredericton, où des postes d’essence affichent des prix sous 128 cents le litre. Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, sont à Woodstock, à Tracadie et à Plaster Rock, où au moins une succursale vend l’essence à 135 cents le litre ou plus.

Le prix moyen dans la province est 132,2 cents le litre, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne nationale de 134,9 cents le litre. Les prix les plus bas sont au Manitoba (125,1 cents le litre en moyenne), alors que les plus élevés sont en Colombie-Britannique (142,3 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.