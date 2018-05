Refoulements d’égout sanitaire à Petit-Rocher: la municipalité invitée à régler le problème

Le maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins, et son adjoint, Réjean Guitard. - Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité

Interpellées par le propriétaire d’un terrain privé, situé sur la rue Doucet, aux prises avec des problèmes de refoulements d’égout sanitaire, ainsi que par l’hygiéniste régional, les autorités municipales de Petit-Rocher affirment tout mettre en oeuvre pour régler le problème.

Une lettre de l’hygiéniste régional, en date du 17 mai, ordonnait à la municipalité de Petit-Rocher de nettoyer les résidus d’égout sur le terrain privé de la rue Doucet.

Selon le maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins, les employés de la municipalité ont procédé au nettoyage du terrain en question dès qu’ils ont été informés du problème.

«Le terrain a été nettoyé avant même de recevoir la lettre de l’hygiéniste régional.»

Selon la lettre de l’hygiéniste régional, la municipalité de Petit-Rocher doit fournir au ministère de la Santé une preuve qu’elle a engagé une firme-conseil en ingénierie pour évaluer et proposer des solutions d’ici le 31 mai de cette année. Elle doit aussi soumettre un plan détaillé pour résoudre le problème de refoulements d’égout, avant le 31 juillet, au ministère de la Santé ainsi qu’à celui de l’Environnement.

La lettre de l’hygiéniste mentionne que la municipalité de Petit-Rocher doit s’engager à appliquer des solutions acceptables pour résoudre le problème d’ici le 1er octobre prochain.

Un refoulement récurrent

Le maire Desjardins mentionne que le problème dure depuis plusieurs années. Il fait savoir que c’est la rue Doucet qui est la plus problématique pour les refoulements d’égout sanitaire. Cependant, il croit que plusieurs raisons expliquent l’engorgement du système d’égout sanitaire de la municipalité.

«Plusieurs résidents auraient branché leur système de drainage des eaux pluviales au système d’égout sanitaire. Cette situation était tolérée dans les années 1970, mais maintenant cela crée d’énormes problèmes. Il y aurait aussi des infiltrations d’eau au niveau de notre réseau tout au long de la Baie des Chaleurs.»

«Selon les ingénieurs, le taux d’infiltration de notre système d’égout sanitaire est de 200%. Ils essaient de trouver une technique pour vérifier le problème d’infiltration. On me dit que nous ne sommes pas les pires, mais on reconnaît qu’il y a un problème», de déclarer le maire Desjardins.

Une résolution a été adoptée par les élus locaux, lundi soir, afin de procéder à l’embauche de la firme Roy consultant et régler le problème de refoulements d’égout sanitaire.

Achat de la succursale Alcool

Le conseil municipal a également adopté une résolution pour acheter la succursale d’Alcool NB au coût de 60 000$. Le maire Desjardins n’a pas souhaité pour le moment dévoiler le projet qui sera réalisé par sa municipalité et la province à cet endroit.