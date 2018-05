Une adolescente de 14 ans portée disparue à Moncton

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver une adolescente de 14 ans portée disparue. Isabella Brown a été vue pour la dernière fois au centre commercial Champlain, à Dieppe, le 28 mai, à 19 h.

Isabella Brown mesure 5 pieds 6 pouces et pèse 130 livres. Elle a les cheveux bonds longs et les yeux noisette. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un legging foncé et un t-shirt gris avec une fente sur les épaules et elle avait un sac à dos gris. On a fait plusieurs tentatives pour la retrouver, sans succès.

Si vous croyez savoir où se trouve Isabella Brown, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400 ou votre service de police local. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime par téléphone au 1-800-222-8477 ou par Internet à www.crimenb.ca.