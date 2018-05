Déchets: la CSR-Restigouche ne déménagera pas sa station de transfert à Dalhousie

L’idée a le mérite d’être intéressante, mais le coût de sa réalisation est toutefois trop élevé.

Voilà en somme la conclusion à laquelle en sont arrivés les membres de la Commission de services régionaux du Restigouche concernant la proposition de Dalhousie de déménager la station de transfert de déchets et de recyclage sur son territoire, plus précisément dans l’ancien garage de la division forestière d’AbitibiBowater.

Mardi soir, les membres de la CSR se sont prononcés sur la question après avoir pris connaissance de l’analyse préliminaire préparée par la firme MSC Consultants. Celle-ci portait sur les coûts d’aménagements d’une telle aventure. À la suite de sa lecture, ils ont poliment décliné l’offre du maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

L’étude a permis d’apprendre que même si le site et ses bâtiments étaient offerts gratuitement par la ville, il en coûterait approximativement 2 millions $ pour aménager le tout convenablement afin d’héberger les bureaux administratifs de la CSR-Restigouche et d’accueillir les déchets solides et les matières recyclables du Restigouche.

La raison de ce coût? Bien que les bâtiments soient généralement en bonne condition, ceux-ci auraient besoin d’aménagements considérables pour leur nouvelle vocation. Par exemple, la cour devrait être asphaltée et le site muni d’une pesée.

Au final, cette somme ne peut rivaliser avec les 534 000 $ nécessaires pour la rénovation de l’actuelle station de transferts, travaux nécessaires avant la mise en œuvre du programme de collecte à domicile prévue pour l’automne.

La station de transfert des déchets et du recyclage de la CRS Restigouche, à Campbellton. – Archives

L’analyse de la firme de consultant démontre également qu’exporter les déchets et le recyclage vers Dalhousie plutôt que Campbellton serait plus onéreux – pour les membres de la CSR-Restigouche – puisque la majorité des déchets provient du centre de la région.

Et puis il y a l’acceptabilité sociale du projet, ce dernier ayant déjà soulevé un mouvement d’opposition de la part de citoyens demeurant à proximité.

Pour le président de la CSR-Restigouche, Denis Savoie, la proposition de Dalhousie était une belle offre qui partait de bonnes intentions.

«On a visité le site en question et on est tous sortis de là avec l’idée que c’était vraiment intéressant. Mais on voulait prendre une décision éclairée, avec la bonne information et les bons arguments entre les mains. L’étude nous a démontré que le déménagement à ce site allait engendrer des coûts beaucoup trop importants, autant au niveau des travaux d’aménagement que du transport», a-t-il expliqué, ajoutant que les efforts de la commission seront maintenant tournés vers la rénovation de l’actuelle station de transfert en vue de la mise en œuvre du programme de recyclage à domicile.

À la sortie de la rencontre, le maire de Dalhousie était certes déçu de la tournure des événements, mais il accepte la décision de ses confrères sans aucune amertume.

«La commission a fait ce qu’elle avait à faire, elle a analysé la situation et la conclusion est ce qu’elle est. On croyait que notre offre était bonne, mais en y regardant de près, c’est vrai que les coûts auraient été élevés. On n’a pas les moyens en ce moment au Restigouche pour une telle dépense», souligne le maire.

Selon lui, d’autres investisseurs auraient démontré un intérêt envers le terrain en question, mais il préfère taire la teneur des projets, ceux-ci n’étant pour le moment qu’au stade exploratoire.

«On va se croiser les doigts afin de trouver de nouveaux locataires», prévenant indirectement les citoyens opposés à la venue de la station de transfert que la Ville n’entend pas laisser ce site à l’abandon.

«On va faire tout en notre pouvoir pour trouver quelqu’un, et c’est possible que ça fasse du bruit. D’ailleurs, c’était un site très bruyant à l’époque. Notre population est vieillissante, nos taxes montent. Il faut que nos citoyens réalisent que des décisions difficiles s’imposent», soutient M. Pelletier.