Exclusif – Plus de 1 million $ seront investis à l’Aéroport de la Péninsule acadienne

Un investissement majeur de plus de 1 million $ pourrait bientôt être annoncé à l’Aéroport de la Péninsule acadienne, à Village-Blanchard, a appris l’Acadie Nouvelle.

Selon le maire de Tracadie, Denis Losier, le gouvernement fédéral a récemment signalé sa volonté de trouver une solution aux demandes de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne, qui gère les installations aéroportuaires. L’organisme souhaite réparer et prolonger la piste d’atterrissage depuis plusieurs années.

Il y a quelques semaines lors d’une rencontre avec les maires et représentants des DSL de la Péninsule acadienne, le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, aurait évoqué la possibilité d’un investissement de près de 1,2 million$, a affirmé Denis Losier à l’occasion de la plus récente réunion ordinaire du conseil municipal.

À la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne, Cédric Landry, responsable des communications, reconnaît que des discussions constructives ont eu lieu dernièrement avec les élus provinciaux et fédéraux, même si rien n’a encore été confirmé.

«Nous pouvons affirmer que des avancements positifs semblent vouloir se concrétiser au sujet du projet d’amélioration de l’Aéroport de la Péninsule.»

M. Landry espère avoir plus d’information à partager prochainement.

«Il y a encore quelques détails à régler dans ce dossier de la plus grande importance aux yeux des membres de notre conseil d’administration.»

Malgré nos tentatives d’en savoir plus, Serge Cormier demeure vague quant à ses intentions.

«Le développement économique de notre région dépend d’infrastructures modernes et de qualité. Nous sommes toujours à l’écoute des besoins de nos municipalités et de nos gouvernements locaux pour tous projets portés à notre attention», a-t-il répondu dans une déclaration envoyée par courriel.

«Je suis arrivé juste à temps»

Bien que l’Aéroport de la Péninsule acadienne n’est pas sur le point de devenir un carrefour majeur du transport international, il joue un rôle important dans la région. Il est principalement utilisé par des pilotes privés et les ambulances aériennes qui transportent des patients à l’extérieur de la région.

Stéphane Lanteigne, un entrepreneur de Caraquet, est reconnaissant de l’existence de l’aéroport.

En 2013, il a échappé de justesse à une intoxication au monoxyde de carbone. L’homme de Caraquet tentait d’effectuer une petite réparation sur sa nouvelle motomarine dans son garage.

Bien que la porte principale du garage était fermée, M. Lanteigne se sentait assez à l’aise. Il avait ouvert une porte secondaire pour aérer la salle.

«J’étais tout seul chez nous. Il y avait une porte du côté qui était ouverte, alors je me suis dit qu’il n’y avait pas de danger.»

Cela n’a pas pris de temps avant qu’il ressente les premiers effets d’une intoxication.

«Je ne m’en suis pas aperçu. Quand ç’a arrivé, j’ai arrêté la machine, mais je suis tombé par terre. Mon garçon m’a trouvé environ 15 minutes plus tard. C’était une vraie adonnance qu’il est venu chez nous. Il travaillait, il n’était pas censé venir à la maison. Il est venu pour se laver et tout ça. Il m’a trouvé et j’étais partie…»

Son fils n’a pas tardé à contacter les services d’urgence, qui ont été déployés rapidement.

«On m’a transporté à l’hôpital de Caraquet. On m’a mis dans un coma artificiel pour me sauver la vie. Sans ça, ils n’auraient même pas pu m’envoyer à Bathurst.»

La gravité de son état physique demandait cependant de plus grandes mesures. Les médecins ont décidé de le transférer à l’hôpital de Halifax par avion à partir de l’Aéroport de la Péninsule acadienne.

«Il faisait brumeux, mais ils ont réussi à atterrir l’avion et ils m’ont transféré à Halifax. Je suis arrivé juste à temps.»