Grand-Sault: un festival plus convivial, familial et international

Les organisateurs du Festival régional de la patate de Grand-Sault ont récemment dévoilé l’ensemble de la programmation de l’évènement estival qui se voudra en 2018 plus convivial et familial et même à saveur internationale.

L’artiste Karl Wolf sera la principale tête d’affiche du festival, qui se tiendra cette année du 28 juin au 1er juillet.

Les organisateurs ont sans doute réalisé un grand coup d’éclat en accueillant le chanteur et producteur musical de réputation internationale dont les ventes d’albums à travers le monde dépassent le million d’exemplaires.

Actif dans l’industrie musicale depuis le tout début des années 2000, l’artiste montréalais a largement contribué au succès du groupe Sky et des albums de Star Académie en 2003 et 2004.

Lauréat de plusieurs prix SOCAN, JUNO, ADISQ et MTV Europe Music au cours de sa carrière, sa reprise il y a près de dix ans de la chanson à succès Africa lui vaudra de dominer à cette époque les palmarès de plusieurs pays éparpillés à travers le monde.

«Nous avons été à l’écoute des gens de la communauté qui ont été nombreux à suggérer un plus large éventail d’activités accessibles aux jeunes et aux familles ainsi que l’ajout de nouveautés à la programmation», a expliqué David Raines, le nouveau président du Festival régional de la patate de Grand-Sault.

Ainsi, quelques nouvelles activités ont été ajoutées à la programmation, dont une compétition culinaire mettant en vedette la pomme de terre, l’emblème qui représente la région de Grand-Sault et des alentours.

Des olympiades pour les enfants et un spectacle canin mettant en vedette les President’s Choice SuperDogs seront aussi à l’affiche.

Les habitués du festival, qui est l’un des plus anciens évènements semblables toujours en activité au Nouveau-Brunswick, retrouveront sans doute avec plaisirs plusieurs incontournables comme le gala de Mademoiselle Grand-Sault, le grand défilé dans les rues et l’animation quotidienne à l’espace bistro et celui pour enfants.

La traditionnelle épreuve de tir de tracteur (tractor pull) sera également de retour et se tiendra la fin de semaine qui précède l’ouverture officielle du 58e Festival régional de la patate de Grand-Sault.

Plusieurs autres spectacles et activités meubleront les quatre journées de festivités, dont la compétition musicale «Battle of the bands» et des spectacles des groupes Moonshine Project et Black Dog (hommage à Led Zeppelin).

Les laissez-passer donnant accès aux spectacles sont d’ores et déjà disponibles en prévente auprès de plusieurs commerces de la région.

L’achat en prévente permet de participer à un concours et d’obtenir une rencontre VIP avec Karl Wolf.