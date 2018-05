L’Acadie Nouvelle à bord d’un avion de surveillance des baleines noires

L’équipe formée de techniciens et d’observateurs a été entrainée à identifier les mammifères marins. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

L’Acadie Nouvelle est montée à bord d’un des cinq appareils de surveillance aérienne qui survolent les eaux canadiennes à la recherche des mammifères marins.

Depuis le 15 mai, 27 baleines noires de l’Atlantique Nord ont été observées dans les eaux canadiennes. Ces signalements sont faits depuis les airs par des équipes de Transport Canada qui survolent le Golfe du Saint-Laurent deux à trois fois par semaine.

Pendant près de cinq heures, un groupe d’observateurs et de techniciens scrutent la surface de l’eau à la recherche de baleines.

«C’est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, pour rendre ça plus efficace nous essayons de concentrer nos efforts où nous nous attendons de trouver les baleines», explique Jean-François Gosselin, biologiste pour Pêches et Océans.

«La population a été estimée en 2016 à 458 individus donc nous cherchons… un animal par 1000 kilomètres carrés.»

D’une taille allant jusqu’à 17 mètres, les baleines noires de l’Atlantique Nord se distinguent par leurs taches blanches rugueuses situées au niveau de la tête, qu’on appelle callosités. Chaque baleine a une forme de callosité unique, ce qui permet aux scientifiques de reconnaître facilement les individus.

Autres signes distinctifs: leur jet d’eau en forme de V et l’absence de nageoire dorsale.

Cet avion Twin Otter a été adapté pour la surveillance des baleines.

L’avion vole à basse altitude, de 450 à 240 mètres au-dessus de l’océan. Positionnées sous l’appareil, deux caméras filment l’océan sur une largeur de 600 mètres. Le Twin Otter est équipé de fenêtres bombées qui facilitent le travail.

«Ça permet à l’observateur de sortir la tête à l’extérieur du fuselage pour mieux voir la surface de l’eau», précise Jean-François Gosselin.

«Dès que l’on confirme la présence d’une baleine, l’observation est immédiatement rapportée au ministère qui va prendre la décision de fermer des zones de pêches ou de réduire la vitesse dans les voies de navigation.»

Les employés fédéraux sont chargés de prendre des photos de chaque mammifère. Ces clichés sont transmis aux scientifiques de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, qui s’en serviront pour évaluer l’état de santé de l’espèce.

Les conditions météorologiques doivent être favorables pour ce type de mission. Le vol de mercredi a dû être annulé en raison de l’intensité du vent.

«Nous volons lorsque les nuages sont au-dessus 800 pieds, lorsqu’il n’y a pas de brouillard à la surface de l’eau et que le vent ne crée pas trop d’écume», souligne M. Gosselin.

Habituellement utilisés pour la surveillance de la pollution et des navires de marchandise, des avions Dash 7 et Dash 8 sont également mis à contribution.

Le ministère se sert aussi de planeurs et d’hydrophones qui enregistrent le son des baleines.

Entamées début avril, ces recherches devraient continuer jusqu’à la fin novembre. Elles sont financées par une enveloppe de 167,4 millions de dollars sur cinq ans prévue dans le dernier budget fédéral.

Cette somme sera consacrée à la protection et au rétablissement d’espèces de baleines en voie de disparition au Canada, notamment l’épaulard résident du Sud, la baleine noire de l’Atlantique Nord et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent.