Le père David Ferguson transféré dans le Restigouche

Le diocèse de Bathurst a procédé aux nominations 2018. Parmi les changements, le père David Ferguson, qui officiait à l’église anglophone Sainte-Famille de Bathurst, a été nommé curé de la paroisse Saint-Joseph dans le Restigouche.

Le père Ferguson avait fait les manchettes bien malgré lui l’automne dernier après qu’il ait été mis au repos forcé. Un congé qui avait agacé de nombreux fidèles, qui avaient interpelé l’évêque afin de faire part de leur mécontentement.

Joint par l’Acadie Nouvelle, Mgr Ferguson assure que sa nomination n’a rien d’anormal et que les deux événements ne sont aucunement liés.

«Nous savons, en tant que curés, que nous avons des termes de six ans, explique le principal intéressé. Il n’y a rien de plus normal que les nominations d’aujourd’hui. Elles sont faites en fonction des besoins du clergé.»

Il y a en effet des besoins dans la communauté religieuse étant donné le manque de prêtre. Deux prêtres – les pères Claude Pinet et Edmond Thériault – ont annoncé leur retraite. De plus, le père Claude Benoit a pris une sabbatique d’un an.

Le diocèse de Bathurst compte 12 paroisses, dont cinq bilingues. Son bilinguisme est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il a été transféré de paroisse.

Pour pallier à ce manque, le diocèse a fait appel à trois prêtres africains, notamment. Les pères Vitus Ikeme, Damien Chinedum Nwachukwu et Jude Ugochu Iferorah assureront la relève dans les églises anglophones entre Pokeshaw et Glenlevit. Ils seront chapeautés par le père Keith Goldrup.

L’annonce faite par l’Évêque Daniel Jodoin vendredi n’a nullement surpris le père Ferguson.

«Il a été clair à mon retour (en février) que j’étais en place temporairement jusqu’aux nominations de cette année. Ça n’a pas été une surprise pour moi.»

Mgr Jodoin ne craint pas une bisbille similaire à celle de l’automne dernier.

«Non, je ne crois pas. Les nominations sont faites en fonction des besoins du diocèse et des choix des prêtres. Bien sûr on essaie de garder tout le monde heureux, incluant la communauté. Le père Ferguson était prêt à changer de paroisse», précise-t-il.

Le père Ferguson ne s’en cache pas, il y aura bien sûr des personnes qui seront déçues, incluant lui-même.

«Humainement, ce n’est jamais facile, mais je ne suis pas le seul. C’est sûr qu’il y aura des gens attristés par mon départ.»