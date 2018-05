Moncton: des défenseurs des animaux s’opposent à la présentation de rodéos

Les manifestants viendront dénoncer ce qu’ils estiment être un spectacle violent et cruel. - Gracieuseté.

Des voix s’élèvent contre le passage des Professional Bull Riders le samedi 2 juin au Colisée de Moncton. Une manifestation est prévue pour dénoncer le traitement réservé aux taureaux lors de ce type d’événement.

Lise Doucet a rallié autour d’elle un groupe d’opposants à la tenue du rodéo. Cette discipline soumet les animaux à des souffrances inutiles, alerte la citoyenne de Moncton.

«Ces événements sont cruels et barbares. Dans chacun de ces spectacles, chaque taureau est blessé, torturé et effrayé», dit-elle.

«Gagner de l’argent aux dépens de la souffrance de ces animaux sans défense, c’est faire preuve de sauvagerie.»

Les activités de dressage soumettent les taureaux à des risques de blessures, de douleurs et d’angoisse, ajoute Lise Doucet.

«On présente souvent ça comme un sport, et les animaux comme des athlètes. Mais il n’y a pas un de ces taureaux qui choisit d’être là. S’ils sautent, c’est parce qu’une corde vient presser une région très sensible au niveau de l’aine. Ce n’est pas dans leur nature.»

Une manifestation silencieuse aura lieu samedi à 17h30 devant le Colisée. C’est là que l’entreprise Professional Bull Riders (PBR) déversera 600 tonnes de terre pour préparer l’espace de compétition. Une cinquantaine de taureaux seront présents.

«Montrons aux gens qui gagnent de l’argent en organisant ces événements cruels que l’exploitation et l’abus des animaux pour le divertissement ne sont pas les bienvenus dans une ville qui se targue de la gentillesse», peut-on lire en description de l’événement partagé sur Facebook.

L’équipe de PBR a fait halte au Centre Scotiabank de Halifax la semaine dernière. Une cinquantaine de manifestants les y attendaient pour fait entendre leur message. Une pétition en ligne réclamant l’interdiction de l’événement a même recueilli plus de 76 000 signatures.

Des taureaux «heureux»

De leur côté, les organisateurs nient tout mauvais traitement infligé aux animaux.

«Contrairement à des idées fausses très répandues, ces taureaux ne sont en aucune façon agités ou blessés, avance le PDG de PBR, San Gleason. Ils sont génétiquement élevés pour ruer, tout comme les chevaux de course sont élevés pour courir vite.»

Kacie Albert, porte-parole de l’entreprise organisatrice, assure que les participants aux épreuves n’utilisent ni éperons, ni électrochocs. Elle précise que la courroie entourant le flanc de l’animal est le seul outil destiné à stimuler l’animal.

«La sangle de flanc n’est pas douloureuse et ce n’est pas un instrument d’agitation», note la porte-parole. «La sangle n’agite jamais les parties génitales des taureaux.»

Selon Kacie Albert, les taureaux de rodéo sont «heureux» et «apprécient» ce qu’ils font. «Les éleveurs traitent leurs athlètes animaliers comme des membres de leur propre famille», écrit-elle.

«Ils mènent la vie d’un athlète professionnel, ils ont accès à la meilleure nourriture et aux meilleurs soins médicaux. Ces taureaux prennent leur retraite à un jeune âge, ils vivent le reste de leur vie dans un ranch bucolique, et ils meurent de causes naturelles. Dans le monde des bovins, devenir un taureau de rodéo est comme gagner la loterie animale.»

Que disent les vétérinaires?

Pour sa part, l’Association canadienne des médecins vétérinaires accepte l’utilisation des animaux dans le cadre de spectacles et de loisirs seulement lorsque les besoins physiques, sociaux et comportementaux des animaux sont satisfaits.

«L’ACMV s’oppose aux activités, aux concours et aux épreuves qui présentent une probabilité élevée de blessures, de détresse ou de maladies», précise l’association.

«Les animaux ne devraient pas être forcés d’exécuter des actes ou des tâches qui suscitent une détresse ou un malaise physique ou mental.»