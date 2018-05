Baleines noires: les crabiers se débrouillent bien malgré tout, selon Ottawa

Le gouvernement fédéral dresse un portrait positif de la pêche au crabe des neiges, malgré les mesures de protection des baleines noires. Les fermetures de zones de pêche ont cependant eu des conséquences graves sur les travailleurs d’usines et les communautés qui dépendent de la pêche, répliquent des membres de l’industrie.

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a publié un communiqué de presse, mercredi en fin de journée, dans lequel on souligne que le revenu global des pêcheurs des crabes des neiges est plus élevé qu’il l’était à pareille date en 2016, quand le total admissible des captures (TAC) était à un niveau semblable.

Après quatre semaines et demie de pêche, la valeur totale des débarquements atteint 148 millions $, comparativement à 112 millions $, en 2016. La hausse est due à une augmentation des prix, qui ont atteint 11$ le kilogramme (5$ la livre) cette année, soit presque 3$ de plus qu’il y a deux ans.

Ottawa ajoute que les pêcheurs ont capturé 61% du quota global (13 400 sur 22 000 tonnes), alors qu’ils avaient pris 68%, à pareille date en 2016 (13 600 sur 20 000 tonnes).

Ces taux de captures ont lieu malgré la fermeture statique d’une zone de pêche mesurant 6490 kilomètres carrés au coeur du golfe du Saint-Laurent, et de la fermeture dynamique récente de 3500 kilomètres carrés juste au nord.

Pour Jean-Maurice Leclair, président de section locale d’un syndicat d’employés d’usines, le fait que 61% du quota a été capturé signifie qu’il y a peu de lumière au bout du tunnel.

Celui qui travaille à l’usine Ichiboshi, de Caraquet, explique que depuis dimanche, les travailleurs d’usine ont fait 19 à 24 heures de travail, en moyenne. Dans une année normale, ils en auraient déjà accumulé plus de 48.

«Ç’a été cinq semaines difficiles pour les employés. Ils sont à bout de souffle. Ils ne gagnent pas (le revenu net) qu’ils auraient sur le bien-être social. On a cinq semaines de fait, le quota est 61% pris, et le monde n’a pas 200 heures de travail.»

«Ç’a toujours été de mieux en mieux dans les usines, dans les 23 ans que je suis à Ichiboshi. Ça allait de mieux en mieux… et pow! Cette année ç’a été coupé de trois quarts.»

Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP), observe un déclin des débarquements. Des pêcheurs habitués à livrer à quai des cargaisons de plus de 20 000 livres en débarquent 5000 à 12 000 cette semaine.

Il serait donc «énormément surpris qu’on atteigne le contingent (global) par la fermeture de la saison».

M. Lanteigne ne nie pas les chiffres du MPO, et assure que les pêcheurs «ne se plaignent pas au niveau des prix». Il croit cependant que le MPO ne s’attaque pas au vrai problème, soit que les restrictions visant à protéger les baleines ont créé un problème social, particulièrement dans les usines.

«Le travailleur d’usine, le moins nanti de toute l’équation, c’est lui qui paie le prix.»

Jean-Maurice Leclair croit que la source du problème est le fait que des crabiers néo-brunswickois vendent leur produit à des usines de l’extérieur de la province. Il estime que les pêcheurs, forcés à pêcher plus loin de la côte par les mesures de protection des baleines noires, vendent leurs débarquements ailleurs afin d’économiser du temps et de l’argent.

«Il faut que le gouvernement dise aux capitaines de bateaux que, s’ils pêchent du port de Caraquet, ils doivent vendre leur produit dans le port de Caraquet. Mais le gouvernement n’a pas mis ses culottes.»

En plus des impacts à court terme, les fermetures de zones de pêche pourraient créer un déséquilibre dans la distribution de la biomasse du crabe, croit M. Lanteigne. Reste à voir si des effets se feront sentir en 2019 et en 2020.