CMA 2024: la Baie-des-Chaleurs pourrait avoir de la compétition

La région de la Baie-des-Chaleurs pourrait avoir de la compétition pour l’obtention du droit d’accueillir le Congrès mondial acadien 2024. Une autre candidature que l’on ne voyait pas venir risque de se mettre dans son chemin.

La Société Nationale de l’Acadie, l’organisme qui choisit là où ont lieu les CMA, a annoncé jeudi l’identité des régions qui ont formellement soumis des lettres d’intérêt pour 2024.

Il s’agit de la région de la Baie-des-Chaleurs, qui est partagée entre le Québec (les municipalités régionales de comté de Bonaventure et d’Avignon) et le Nouveau-Brunswick (les commissions de services régionaux Chaleur et Restigouche).

Les élus municipaux concernés avaient décidé au début mai de faire front commun dans cette aventure.

Une autre région a franchi cette première étape, soit le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Il s’agit plus précisément des municipalités de Clare (à la Baie Sainte-Marie) et d’Argyle. Ces communautés néo-écossaises n’avaient pas fait grand bruit de leur intérêt jusqu’à maintenant.

«Ces régions, bien que différentes l’une de l’autre, sont toutes deux culturellement riches et représentent particulièrement bien l’Acadie», affirme la présidente de la SNA, Louise Imbeault, par voie de communiqué.

L’Acadie Nouvelle a demandé à la SNA d’obtenir les deux lettres d’intérêts. Sa responsable des communications, Émilie Caissie, a refuser de nous les fournir puisque ce sont des «documents internes».

Les deux régions intéressées ont jusqu’au 31 octobre pour déposer leur dossier de candidature complet. Un comité d’évaluation sera ensuite formé. Il est donc encore possible que l’on n’assiste pas à une course à deux pour l’obtention du droit d’accueillir ce grand rassemblement acadien organisé tous les cinq ans.

Le prochain Congrès mondial acadien aura lieu du 10 au 24 août 2019 dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.