Dossier – Réfugiés: du déchirement du départ à l’intégration

NDLR: Ils sont arrivés au Canada il y a quatre mois, un an et demi ou 27 ans, fuyant la guerre ou un régime politique oppresseur. Aujourd’hui, malgré les défis du quotidien, tous apprennent à s’adapter à leur rythme et appellent le Canada leur nouvelle maison. Rencontres.

En arrivant au Nouveau-Brunswick, les réfugiés ont la possibilité de débuter une nouvelle vie loin des dangers de leur pays d’origine. Pourtant, même à l’abri de la guerre et des conflits, le départ de son pays est parfois difficile, voire douloureux.

Si l’arrivée au Canada signifie pour les réfugiés de voir leur sécurité assurée, après avoir vécu dans une région dangereuse et souvent l’avoir fuie au péril de leur vie, apprendre à vivre dans un nouveau pays est un processus difficile.

En arrivant au Canada depuis la Syrie, le Soudan, Haïti, ou encore de la Somalie, les réfugiés accueillis au Nouveau-Brunswick découvrent un pays qui n’a souvent rien à voir avec le leur.

Les transports, la nourriture, les us et coutumes ou encore les conditions météorologiques: l’arrivée au Canada représente souvent pour les réfugiés une quantité de petites différences auxquelles il faut s’acclimater.

«J’ai eu un peu de mal au début, parce que la vie canadienne était différente de chez nous. Le transport par exemple, quand je prenais l’autobus, je ne savais pas quoi faire quand il fallait descendre, je devais regarder ce que les autres faisaient», raconte Irina Raduly, qui a quitté la Roumanie pour le Nouveau-Brunswick il y a 27 ans.

Un travail d’adaptation nécessaire, mais souvent rendu difficile par la souffrance d’avoir laissé derrière des proches et de la famille.

Safia Narbi est arrivée à Moncton, après avoir fui la Syrie et le Liban, en laissant sur place une de ses filles.

La jeune femme est restée au Proche-Orient avec son fiancé, qui n’a pas été autorisé à se rendre au Canada. Une décision déchirante pour Mme Narbi et pour ses trois autres enfants, coupés de leur grande soeur.

«Ça a été très difficile. C’est très dur pour mes trois filles de rester loin de leur soeur. Elles essayent de trouver un moyen pour la faire venir au Canada avec son fiancé. La seule raison pour laquelle je regrette d’être venue ici au Canada, c’est parce que j’ai laissé ma fille au Liban», explique Safia Narbi.

Une souffrance qu’Irina Raduly, 25 ans avant Safia Narbi, a elle aussi eu à vivre. En rejoignant son mari au Nouveau-Brunswick en 1991, elle a laissé en Roumanie sa mère malade.

Pour elle, le départ a été un déchirement d’autant plus important que les communications étaient beaucoup plus difficiles à l’époque. Sans internet ou téléphone intelligent permettant de communiquer d’un continent à l’autre, l’arrivée au Canada a été beaucoup plus difficile.

Quatre réfugiés, quatre histoires différentes

Nedal Najib et Safia Narbi sont syriens, originaires de Damas. Il y a près d’un an et demi, les deux époux ont posé leurs bagages sur le sol canadien. Avec trois de leurs enfants, ils ont fui leur pays en guerre et se sont réfugiés au Liban voisin.

Après que l’Organisation des Nations Unies leur a reconnu le statut de réfugiés, ils ont pu bénéficier du «programme de réinstallation depuis l’extérieur» et ont trouvé refuge au Canada pour entreprendre une nouvelle vie loin des conflits, dans la région du Grand Moncton.

John Katambwa, originaire de la République Démocratique du Congo, a fui son pays secoué par des conflits internes en 2010 vers la Namibie, où il est resté huit ans. Confronté à la dureté de la vie dans ce nouveau pays, ne trouvant pas d’emploi et inquiet pour l’avenir de ses quatre enfants, lui et sa famille ont fui vers le Canada.

M. Katambwa, sa femme et ses quatre enfants se sont également vus accorder par l’ONU le statut de réfugiés. En février dernier, grâce au programme de réinstallation depuis l’extérieur, ils se sont installés au Nouveau-Brunswick.

Irina Raduly est quant à elle arrivée au Nouveau-Brunswick il y a 27 ans. En 1991, elle a suivi au Canada son mari, réfugié qui a fui le régime communiste roumain.

Elle-même n’a jamais eu le statut de réfugiés: elle a profité avec ses deux enfants du programme de regroupement familial. Aujourd’hui, elle est citoyenne canadienne et employée de l’Association multiculturelle du Grand Moncton, où elle aide à son tour les réfugiés et immigrants à prendre leurs marques dans la province.

La barrière de la langue: un lourd défi

Une fois passés les premiers chocs culturels, les réfugiés doivent faire face à un nouvel obstacle de taille: la langue. Entre tâches du quotidien et recherche d’emploi, l’apprentissage de l’anglais est souvent une condition sine qua non de l’adaptation.

L’anglais de Nedal Najib et de Safia Narbi est encore timide. Bien que le couple soit assidu dans leurs leçons de langues, ils peinent encore à mener une conversation entière.

Pendant notre entrevue, un employé de l’Association multiculturelle du Grand Moncton (AMGM), Yassine Hammami, joue le rôle d’interprète, traduisant les réponses de l’arabe au français.

Une aide indispensable à la communication, qui présente la première difficulté à laquelle doivent se confronter les réfugiés qui mettent le pied sur le sol canadien: l’obstacle de la langue.

Aller à l’épicerie, demander son chemin: pour les nouveaux arrivants, même les tâches les plus ordinaires du quotidien deviennent difficiles sans la possibilité de communiquer.

Parmi les personnes que nous avons rencontrées, seul John Katambwa maîtrisait déjà une des deux langues officielles en arrivant au Canada.

Bien que sa langue maternelle soit le swahili, le nouvel arrivant maîtrise parfaitement le français, langue officielle de la République Démocratique du Congo.

En arrivant au Canada, Irina Raduly ne parlait que le hongrois. Safia Narbi et Nedal Najib, eux, ne parlaient que l’arabe. Grâce au cours d’anglais dont ils bénéficient gratuitement, le couple connaît maintenant assez d’anglais pour se débrouiller dans leur vie de tous les jours.

Trouver un emploi: mission impossible?

Si les nouveaux arrivants progressent rapidement grâce aux cours de langues mis à leur disposition, sans une bonne maîtrise de l’anglais, trouver un emploi est presque mission impossible.

«En Syrie, je travaillais, je gagnais ma vie. Ici je n’ai pas de travail, parce que mon anglais n’est pas bon. Je suis allé au CCNB (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick) pour suivre une formation professionnelle, toutes les personnes qui ont étudié avec moi on trouvé un emploi, mais pas moi», confie Nedal Najib.

Avant la guerre, M. Najib était charpentier. S’il est sans travail pour le moment, il espère que son implication dans ses cours d’anglais et dans ses formations professionnelles changeront bientôt la donne. Sa femme Safia Narbi, travaille de temps à autre comme coiffeuse, profession qu’elle exerçait déjà en Syrie.

John Katambwa, arrivé il y a quatre mois au Canada, n’a lui non plus pas encore trouvé d’emploi.

Malgré sa connaissance parfaite du français, son anglais assez rudimentaire reste un obstacle. Il assiste plusieurs heures par jour aux leçons dispensées par l’AMGM pour remédier à ce problème.

En République Démocratique du Congo, M. Katambwa était professeur, tour à tour de langues, de philosophie ou de sciences naturelles. Il craint que la non-reconnaissance de ses diplômes au Nouveau-Brunswick ne l’empêche d’un jour retrouver sa profession.

Une crainte qu’a partagée Irina Raduly en 1991. Institutrice diplômée d’un baccalauréat d’éducation en Roumanie, sa formation n’a pas été reconnue avant quelques années au Canada. Une douleur pour celle qui aimait tout particulièrement sa profession.

«C’était très dur de quitter l’emploi que j’occupais. Ça a été très difficile parce que j’aimais beaucoup mon travail, je pleurais tous les septembres lorsque l’école commençait, mais au Canada, il y avait plus d’opportunités pour mes enfants.»

La nouvelle arrivante est toutefois parvenue à obtenir une équivalence de son diplôme quelques années plus tard, ce qui lui a permis de travailler à quelques reprises comme institutrice suppléante.

Elle a plus tard été diplômée d’un baccalauréat de psychologie de l’Université de Moncton.

Aujourd’hui, Mme Raduly travaille aujourd’hui en tant que conseillère en établissement à l’AMGM, où elle aide à son tour les réfugiés et immigrants à s’établir dans la province.

La communauté, élément essentiel de l’intégration

L’arrivée au Canada marque pour les réfugiés un lot de défis à surmonter. En s’établissant au Nouveau-Brunswick, ils ont la chance de pouvoir compter sur une communauté généreuse et accueillante. Un important coup de pouce pour leur intégration dans la société.

En arrivant au Canada, Safia Narbi, Nedal Najib et leurs enfants ne connaissaient personne. Un an et demi après leur arrivée, les nouveaux arrivants ont déjà trouvé leurs repères, et se sentent déjà faire partie de la communauté.

Dès leur arrivée au Nouveau-Brunswick, la famille a pu profiter de l’aide d’associations, notamment de l’Association multiculturelle du Grand Moncton (AMGM), qui les ont aidés non seulement à s’établir et à apprendre l’anglais, mais aussi à se sentir bienvenus dans la province.

Le coordinateur du département d’établissement de l’AMGM, Yassine Hammami, nous explique que l’organisme multiplie les évènements pour que les nouveaux arrivants se sentent chez eux dans la province. Journée des réfugiés, parade de Noël ou encore journée du multiculturalisme: tout est fait pour que les réfugiés se sentent intégrés dès leur arrivée.

Des évènements qui visent l’accueil des migrants, mais aussi l’éducation de la société canadienne. Le but: que chacun apprenne à vivre avec les différences culturelles des autres et accueille à bras ouverts les nouveaux arrivants.

«On offre par exemple des formations interculturelles, à destination des réfugiés et immigrants, mais aussi des Canadiens. Le but c’est de sensibiliser, de montrer qu’il faut embrasser les différences des autres et leurs différentes cultures», explique M. Hammami.

Un travail qui semble avoir porté ses fruits, puisque les nouveaux arrivants les plus récents se sont sentis accueillis au Nouveau-Brunswick dès le premier jour.

«Les Canadiens sont gentils, ils sont corrects. Quand on nous accueille, on se sent comme si on a toujours vécu ici et comme s’ils nous connaissent depuis toujours», se réjouit John Katambwa.

Une communauté plus accueillante

Irina Raduly estime ne pas avoir eu une telle chance lorsqu’elle a posé le pied au Canada il y a quelques décennies. À son arrivée, la communauté était selon elle beaucoup moins éduquée sur l’accueil des réfugiés.

«À l’époque, on avait plus de remarques racistes. Aujourd’hui, plus de jeunes immigrants vont à l’université, on a des programmes pour éduquer la communauté, les gens sont plus habitués à voir des réfugiés.»

De plus, si celle-ci reconnaît qu’elle toujours pu rencontrer des Canadiens disposés à l’aider, elle n’a pas pu disposer de toutes les ressources disponibles pour les réfugiés aujourd’hui.

Quand Mme Raduly est arrivée avec ses enfants en 1991, elle a en effet été soutenue par des bénévoles de l’église qu’elle fréquentait. Par contre, aucun programme d’installation tel qu’ils existent aujourd’hui, ou même de cours de langue n’était disponible.

Aucun doute pour elle, les Canadiens sont aujourd’hui plus ouverts à la diversité et bienveillants. Et en effet, depuis leur arrivée, John Katambwa, Safia Narbi et Nedal Najib n’ont pas eu à faire face à des cas de racisme.

Pour les quatre réfugiés que l’Acadie Nouvelle a rencontrés, s’il reste difficile de faire face à certains défis du quotidien et à la douleur d’avoir quitté son pays et ses proches, une des clés de l’intégration et de l’adaptation réside dans l’accueil de la communauté.

«Le Canada a accepté à bras ouvert de nous recevoir et de nous intégrer, d’être une seconde patrie pour nous. Nous sommes extrêmement reconnaissants», conclut John Katambwa.

Réfugiés au Nouveau-Brunswick, mode d’emploi

Selon les chiffres communiqués par l’organisme fédéral Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2460 réfugiés ont été accueillis sur le sol néo-brunswickois de janvier 2015 à mars 2018.

Parmi ceux-ci, 820 ont élu domicile dans la région de Moncton, 800 dans la région de Fredericton et 725 dans la région de Saint-Jean. Plus de 95% d’entre eux ont été pris en charge par le gouvernement.

Les autres ont soit été parrainés par le secteur privé, soit ont bénéficié d’un programme mixte.

Les réfugiés soutenus par le gouvernement reçoivent une allocation unique pour pouvoir acheter des vêtements ou du mobilier à leur arrivée. Selon leur province, leur ville d’habitation ou la taille de leur famille et leurs ressources, ceux-ci reçoivent également une allocation mensuelle de soutien au revenu.

Par exemple, une famille de quatre personnes recevra chaque mois 627$ pour les besoins essentiels, 368$ pour le logement. Selon les situations – en cas de grossesse par exemple – d’autres allocations ponctuelles peuvent être attribuées.

«Le soutien au revenu pour les réfugiés pris en charge par le gouvernement est généralement offert jusqu’à un an après l’arrivée ou jusqu’à ce que les réfugiés deviennent autonomes financièrement, lorsqu’ils sont en mesure de subvenir à leurs besoins et qu’ils n’ont plus besoin du soutien au revenu, selon la première de ces occurrences», explique une porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Béatrice Fenelon.

Au total, de janvier 2015 à mars 2018, 99 300 réfugiés ont été accueillis au Canada.