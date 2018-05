Inondations historiques: 160 infrastructures du réseau routier touchées

Cinq tronçons routiers, dont trois dans le Nord-Ouest, sont toujours fermés à la circulation après la crue historique du printemps au Nouveau-Brunswick. Deux ponts couverts ont notamment été sévèrement endommagés durant les inondations.

Les ponts couverts du chemin Deschênes, près de Sainte-Anne-de-Madawaska, et du chemin Starkey, entre Fredericton et Sussex, ont été construits en 1951 et en 1912 respectivement.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure espère sauver ces deux symboles du patrimoine néo-brunswickois au cours des prochains.

Il a cependant déjà été déterminé qu’ils ne rouvriront jamais plus à la circulation automobile.

«Je comprends la valeur de ces ponts couverts du côté patrimoniale et je comprends l’attachement des Néo-Brunswickois envers eux», a indiqué le ministre des Transports et des Infrastructures, Bill Fraser, jeudi.

Au cours des prochaines semaines, des ingénieurs du ministère feront l’examen des deux structures de bois pour déterminer l’étendue des travaux nécessaires pour les conserver et les rouvrir aux piétons.

«Les ponts couverts ont été construits à une époque ou il n’y avait pas de gros véhicules. C’étaient pour les chevaux et les chariots», a expliqué le ministre.

Il n’est d’ailleurs pas garanti que les ponts pourront être sauvés, a-t-il prévenu.

«Quand nous aurons commencé les travaux, si nous trouvons d’autres problèmes, il faudra en discuter avec les communautés et voir par la suite», a dit M. Fraser.

Le pont couvert du chemin Deschênes est d’une longueur de 17 mètres. Celui du chemin Starkey, 42 mètres.

Au total, 160 infrastructures du réseau routier provincial ont été touchées durant les inondations.

Le coût des dommages devraient atteindre 19 millions $. Fredericton compte toutefois sur l’aide d’Ottawa pour éponger une bonne partie de la facture.

L’échéancier pour installer un pont en acier permanent sur le chemin des Chalets n’a pas encore été arrêté.

Aucune nouvelle infrastructure ne sera nécessaire sur le chemin Starkey puisque le détour pour contourner le pont couvert est «relativement court» selon le gouvernement.

Au cours des trois dernières années, deux ponts couverts ont dû être démolis au Nouveau-Brunswick. La province en compte dorénavant 58, dont 54 sont sous la responsabilité du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Le ministre des Transports et des Infrastructures, Bill Fraser. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau Le pont couvert du chemin Deschênes, près de Sainte-Anne-de-Madawaska, d’une longueur de 17 mètres, a été construit en 1951. – Gracieuseté: Tourisme NB

Circulation perturbée à Edmundston

Deux routes sont toujours fermées à la circulation dans la région d’Edmundston à la suite des inondations.

La route 144 entre Edmundston et Rivière-Verte n’est toujours pas rouverte à la suite de l’effondrement d’un ponceau durant les inondations. La route ne devrait pas rouvrir avant l’automne, le temps de fabriquer un nouveau ponceau sur mesure.

Le pont de la rivière Iroquois sur la rue des Chalets, est également fermé à la circulation automobile à Edmundston. La circulation piétonnière est cependant permise. Le pont sera remplacé cet automne par un nouveau pont plus long et plus élevé.

Un service de navette par bateau est offert par la province aux utilisateurs du pont de la route 690, près de Lakeville Corner, au nord-est d’Oromocto durant la durée des travaux.

Le pont doit notamment être levé avant d’être remis en place.