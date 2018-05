Les gestionnaires du marché de Shediac jettent l’éponge

Après 12 ans d’activité, les gestionnaires du marché mettent fin l’entente avec la Ville de Shediac. Du côté de l’administration municipale, on affirme que le rendez-vous hebdomadaire aura lieu cet été malgré tout.

Dans un message adressé aux 120 vendeurs, les propriétaires du marché, Treva et Shawn Stone, expliquent leur décision par la détérioration des liens avec l’administration municipale.

«La relation avec l’administration de la ville est rompue, la communication avec le conseil municipal est devenue tendue, et une apparente incapacité à rectifier de problèmes simples est évidente.»

Le marché de Shediac devait reprendre la saison estivale ce dimanche, mais les désaccords entre les propriétaires et la municipalité ont abouti à une suspension des activités. L’accord de 10 ans arrivait à sa dernière année.

Les promoteurs s’opposaient notamment à la décision de la Ville de restreindre l’accès aux véhicules à l’allée centrale du parc Pascal-Poirier, en invoquant la nécessité de protéger le public et le parterre de briques.

Le couple réclamait aussi que la municipalité augmente la capacité d’électricité du parc et améliorer l’accès à de l’eau chaude. Des investissements jugés nécessaires pour se conformer aux normes de Santé Nouveau-Brunswick sur la manipulation des aliments.

La Ville refusait de donner suite à la requête des administrateurs, expliquant que le parc a déjà bénéficié d’un projet majeur d’amélioration de 1,2 million $ il y a deux ans.

«Nous ne sommes pas disposés à exploiter un marché potentiellement dangereux ou inefficace dans sa conception», écrivent les propriétaires.

La semaine dernière M. et Mme Stone affirmaient que la Ville cherchait à «briser l’entente de longue date». Ils croient que l’administration «aimerait avoir un plus grand contrôle» sur les organisations qui participent au marché. La présence du comité Red Dot qui s’opposait à la construction d’un mégaterrain de camping près de la plage Parlee a été source de tensions.

«Posséder et exploiter le marché a toujours été une joie et un choix de vie pour nous, mais au cours des trois dernières années, nous n’avons pas ressenti cette joie avec nos interactions avec l’administration municipale.»

La Ville de Shediac a réagi à la décision par un communiqué de presse.

«Depuis les rénovations au Parc Pascal-Poirier en 2016, les besoins de Stepping Stone Productions et la vision de la Ville et des citoyens n’étaient plus compatibles, ce qui rendait les négociations difficiles entre les deux parties.»

«Le conseil municipal et l’administration de la Ville feront tous les efforts pour mettre sur pied un marché qui saura répondre aux attentes des milliers de visiteurs qui se dirigent chaque année à Shediac.»

L’administration est désormais à la recherche de nouveaux gestionnaires pour prendre le relai. Elle souhaite que la transition se fasse dès juin.

«La municipalité n’est pas intéressée à gérer le marché. Nous invitons les particuliers ou les entreprises à présenter leurs offres», fait savoir Marc Savoie, porte-parole de la Ville.

Il ajoute qu’une date d’ouverture sera annoncée «très prochainement».