Saint-André: dernier quart de travail pour les employés de l’usine Dr Oetker

La plupart des travailleurs de l’usine Dr. Oetker ont effectué jeudi un dernier quart de travail aux installations de l’entreprise situées dans la Communauté rurale de Saint-André.

Comme annoncé en janvier par la direction de la multinationale d’origine allemande, la production de pizzas a cessé à Saint-André. C’est une chaude journée de printemps que les travailleurs n’oublieront pas de sitôt.

Une odeur enivrante s’échappait pourtant des cheminées fumantes de l’usine de la région de Grand-Sault, comme si tout avait été organisé afin de rendre les lieux plus sympathiques et minimiser le drame que vivent certains des travailleurs affectés par cette fermeture.

Sur place, bon nombre de véhicules automobiles ont quitté le stationnement des employés pour se diriger à vive allure en direction de Grand-Sault, comme si l’on voulait s’éloigner en vitesse d’un mauvais rêve ou tourner la page d’un difficile chapitre.

Si certains peinent à se dénicher un nouveau boulot et digèrent toujours mal le fait de perdre leur emploi après tant d’années passées à l’intérieur de l’usine, d’autres travailleurs ont affiché un air plus que serein au sortir des installations.

L’atmosphère dramatique et les larmes qui étaient appréhendées par plusieurs au son de la cloche signifiant la fin de la journée de travail n’auront somme toute pas été au rendez-vous.

«L’atmosphère n’était pas lourde aujourd’hui, c’était une journée de travail comme les autres. Je crois qu’avec le temps la plupart des employés ont accepté cette réalité…», a affirmé Mike Delaney, grimpé sur son cyclomoteur.

Des propos que partage Gerald St-Amand, un mécanicien de métier.

«La journée a été plutôt tranquille», a relaté l’homme en quittant le lieu de travail pour une dernière fois.

Il faut dire que celui-ci figure parmi les désormais anciens travailleurs du Dr. Oetker qui auront le moins été touchés par la mesure drastique du géant de l’alimentation.

«J’ai réussi à me trouver un emploi semblable chez G. M. Rioux, grâce à la foire de l’emploi qu’il y a eu au début du mois de mai. Je m’offre deux semaines de vacances et après le travail reprend ailleurs», a précisé M. St-Amand.

Précisons que les 180 employés touchés par cette fermeture ont reçu une indemnité de départ somme toute assez alléchante et peuvent bénéficier d’une aide à la planification de carrière offerte par l’entreprise

Pour ceux qui ont cumulé plusieurs années de services et quelques dollars à la banque, cette somme est amplement suffisante pour s’offrir une retraite ou même une préretraite bien méritée.

Pour certains autres anciens employés dont l’avenir sur le marché du travail est plus que jamais incertain, la réalité est somme toute bien moins reluisante.

«Je fais mes adieux à mes collègues et je monte la côte sans regarder en arrière… J’ai expédié quelques CV et on verra… Ce n’est pas facile de se trouver un autre travail», a raconté avec émotion une femme qui cumule plusieurs dizaines d’années d’ancienneté.

«Ça été tough pour les émotions des employés, tout ça a été difficile mais on tourne la page…», a-t-elle ajouté en se confiant à l’Acadie Nouvelle.

Certains employés un peu plus chanceux demeureront au travail durant une brève période, question de procéder au démantèlement de l’équipement et à l’entretien de l’usine, avant la fermeture définitive des lieux.

Dr. Oetker était l’un des plus importants employeurs de la région de Grand-Sault. L’entreprise avait acquis cette usine d’un autre géant de l’alimentation (McCain) en 2014.

C’était le dernier jour de production ce jeudi, à l’usine Dr. Oetker de Saint-André. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Les effets néfastes de «l’après Dr. Oetker»

«C’était la place de travail de toute une vie pour plusieurs travailleurs. Le 31 mai, tu ramasses ta boîte à lunch, tes effets personnels et tu regardes la bâtisse où tu aimais aller travailler… C’est un peu décourageant», a laissé tomber Marcel Deschênes, le maire de la Ville de Grand-Sault.

Selon plusieurs, le nombre d’emplois perdus, environ 180, ne reflète pas nécessairement l’entière réalité. De fait, les commerces tels que les restaurants, les concessionnaires automobiles et même le marché de l’immobilier risquent eux aussi de subir les effets néfastes de «l’après Dr. Oetker».

Heureusement, une foire de l’emploi qui s’est tenue au début du mois de mai à Saint-André a permis de pourvoir plusieurs postes qui étaient vacants et d’atténuer les possibles effets néfastes pour l’économie de la région.

«Lors de la foire, des travailleurs ont été embauchés sur le champ par des entreprises, ce fut une belle réussite», se réjouit, Chuck Chiasson, député de la circonscription Victoria-la-Vallée.

Pour certains, l’on croirait revivre l’été 2013 et la fermeture de la boulangerie Canada Bread qui s’était traduite par la perte de plusieurs dizaines d’emplois.

«Que ce soit 100 ou 40 pertes d’emplois, car même une seule perte c’est déjà trop», a ajouté le maire de Grand-Sault.

«La porte de mon bureau est ouverte pour ces gens-là et elle le restera toujours, ils peuvent venir me voir en tout temps», a pour sa part ajouté Chuck Chiasson.

Le député fédéral de Tobique-Mactaquac, T.J. Harvey, a lui aussi affirmé plus tôt vouloir offrir son aide aux travailleurs affectés par la fermeture de l’entreprise.