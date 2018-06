Un premier candidat se lance officiellement dans la course à la présidence de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Il s’agit de l’humoriste et barman Nathan Dimitroff, de Caraquet.

La rumeur circulait en coulisses depuis quelques jours. En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, vendredi en fin d’après-midi, le principal intéressé a confirmé qu’il souhaite bel et bien devenir le prochain président de la SANB.

L’humoriste et barman âgé de 35 ans est le premier à annoncer formellement qu’il veut succéder à Joey Couturier. Ce dernier occupe le poste par intérim et a déjà indiqué qu’il cèdera sa place lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme, le 16 juin à Caraquet.

Nathan Dimitroff explique qu’il est attiré par ce qu’il qualifie de «vent de renouveau» à la SANB. Il dit vouloir contribuer à ce renouvellement grâce à son dynamisme.

«J’ai ce dynamisme-là et je veux faire partie de ça. Puis je veux travailler, je veux travailler avec la gang. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à la SANB tout de suite que je trouve super dynamiques et ils ont une bonne vision.»

Les dossiers linguistiques l’intéressent beaucoup, dit-il. Dernièrement, l’examen d’entrée à la profession infirmière – qui défavorise clairement les francophones selon la commissaire aux langues officielles – a particulièrement attiré son attention.

Lorsqu’on demande s’il est plutôt revendicateur ou à la recherche de compromis, Nathan Dimitroff répond que les deux approches peuvent être utiles afin de faire progresser les droits des francophones du Nouveau-Brunswick.

«Il y a un temps pour la revendication dans certains dossiers. Et il y a aussi un temps pour discuter avec les autres groupes du Nouveau-Brunswick. On peut travailler ensemble, mais on ne peut pas se laisser marcher dessus.»