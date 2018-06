Un jeune Syrien réalisera un rêve grâce à ses confrères de classe

Les images en provenance de la Syrie montrent un pays dévasté par la guerre. Ce territoire, Firas Kouk l’a fui avec sa famille il y a un peu plus de deux ans. Ces images, il a de la difficulté à les voir, non seulement en raison de son vécu, mais aussi parce qu’il mène un combat contre une perte progressive de la vision.

Aujourd’hui, Firas est un élève de 9e année à l’école Mathieu-Martin de Dieppe. L’adaptation a été ardue, mais la communauté scolaire l’a appuyé. Une aide-enseignante lui offre un appui en lien avec son trouble de vision et une monitrice de langue le fait progresser en français.

«C’est difficile quand tu ne parles pas le français. Avec l’aide d’une madame et en écoutant les radios et la musique française, ça s’améliore. L’anglais, c’est plus facile à apprendre parce que la deuxième langue en Syrie à l’école après l’arabe, c’est l’anglais», a confié l’adolescent à l’Acadie Nouvelle.

Le jeune réfugié fait face à un autre obstacle. Il perd la vision petit à petit. Elle est tantôt entachée de points noirs, tantôt sa périphérie est très limitée. Il adore cependant conduire. Il a d’ailleurs de bons souvenirs au volant avec son père.

«J’ai conduit avant en Syrie. Mon père m’a appris le vélo, après la moto et après on a été en voiture en Syrie un petit peu. Avant d’arriver au Canada, nous sommes allés en Turquie où j’ai conduit un peu avec mon père encore. Ici, je me suis un peu entraîné à l’école Le Mascaret avec mon père. Je suis obligé d’aller avec mon père, seul je ne peux pas», a précisé le jeune homme.

Le temps d’une journée, le 11 août, il pourra devenir pilote de course grâce aux élèves et aux membres du personnel de l’école Mathieu-Martin. Firas participera à la course à l’aveugle de la fondation Mira au Centre for Speed de Grand-Barachois et son père agira à titre de copilote.

«Je suis vraiment content parce que ce que je préfère, c’est conduire, faire du vélo, jouer au soccer, aux cartes et aux échecs. J’aime aussi les jeux vidéo.»

L’aide-enseignante de Firas, Lucille Blaquière, signe la voiture de son élève qui participera à la course à l’aveugle de la fondation Mira en août. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Pour l’occasion, Gautreau’s Used Auto Parts de Memramcook a fait don d’une voiture à l’école. Des élèves l’ont retapée et appliqué une nouvelle couche de peinture.

Le coût d’inscription à la course est de 400$. Ces fonds sont remis à la fondation Mira qui offre et entraîne gratuitement des chiens-guides pour les personnes aveugles. Afin d’amasser l’argent nécessaire, les élèves et les membres du personnel sont invités à signer la voiture de course de Firas en échange d’un don.

«C’est vraiment gentil de toute l’école Mathieu-Martin. Quand tout ça sera terminé, je pourrais remercier tout le monde sur les médias sociaux».

Firas est compétitif. Il aimerait bien gagner avec l’aide de son père le 11 août, mais il le fait pour la bonne cause. Plus tard, il aimerait d’ailleurs devenir avocat pour aider les gens qui en ont besoin.

«J’aime aider les gens. En Syrie, on s’entraide beaucoup. Si quelqu’un manque de nourriture, on va lui en apporter. S’ils manquent d’argent, on va leur en donner. J’aime ça, j’aime aider les gens».

Le directeur adjoint de l’école, Daniel Bourgeois, est par ailleurs très heureux du dénouement de l’activité suggérée au départ par l’aide-enseignante de Firas, Lucille Blaquière.

«On a pensé que ce serait une belle initiative pour lui compte tenu de son vécu. C’est une belle façon de rallier les jeunes autour d’une cause qui implique Firas», a expliqué M. Bourgeois.