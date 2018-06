Un plan pour attirer de nouveaux résidents à Kedgwick

La disponibilité prochaine de nombreux emplois sur son territoire a forcé la Communauté rurale de Kedgwick à mettre en œuvre des mesures afin d’inciter les gens à venir s’installer chez elle.

Comme plusieurs localités du nord de la province, la Communauté rurale de Kedgwick est vieillissante et doit en plus composer avec une décroissance et un certain exode de sa population, notamment de sa jeunesse.

Ces réalités font en sorte que plusieurs emplois sont sur le point de se libérer alors que la main-d’œuvre, à l’inverse, se fait de plus en plus rare.

Selon les statistiques du dernier recensement, la population de Kedgwick a diminué de 110 personnes (-5,3%) de 2011 à 2016. La perte est légère certes, mais elle demeure une perte. Et de savoir que plus de 20% de la population a plus de 65 ans n’est pas rassurant pour l’avenir industriel et commercial.

On estime par exemple qu’à la scierie J.D. Irving, le plus important employeur du coin, plus d’une vingtaine d’emplois se retrouveront disponibles d’ici deux à trois ans en raison, entre autres, de départs à la retraite.

«C’est beaucoup pour une communauté comme la nôtre. En fait, on a tout un défi sur les bras pour les prochaines années», confie la mairesse du coin, Janice Savoie.

Qu’une entreprise affiche des emplois n’est généralement pas une mauvaise en soi pour une communauté. Mais encore faut-il que cette main-d’œuvre soit disponible. Et c’est justement là le nœud du problème.

Cela fait quelques mois déjà que le conseil municipal de Kedgwick s’est penché sur la question. Ce qui en est résulté, c’est une nouvelle politique d’incitatifs destinée à attirer des citoyens (et futurs employés) dans la communauté rurale. Une première ébauche a été présentée à la population au début du mois avant d’être par la suite formellement adoptée par le conseil.

Le concept n’est pas nouveau en soi. Le mois dernier, sa consœur restigouchoise, Atholville, a adopté un plan similaire.

«On doit encourager les gens à venir s’installer, à se construire chez nous. Car on a besoin de citoyens et nos entreprises d’employés», souligne la mairesse.

Des exemples d’incitatifs émanant de cette politique? Les nouvelles familles recevront un montant (versement unique) de 200$ par élève fréquentant l’école de l’endroit. Un bon d’achat de 100$ utilisable dans les commerces du coin sera octroyé aux parents pour chaque nouveau-né.

La politique touche également la construction immobilière. Des rabais d’impôt foncier allant jusqu’à 75% la première année seront offerts aux propriétaires de nouvelles constructions, que ce soit une maison ou un immeuble à logements, une denrée rare et en forte demande à Kedgwick.

«On parle souvent d’immigration, mais on ne peut même pas commencer à penser en attirer des immigrants ici si nous n’avons pas d’endroits où les loger», note Mme Savoie.

Des remboursements de taxes foncières sont également prévus pour les nouveaux résidents qui, au lieu de se construire, choisiront d’acheter une habitation existante.

Kedgwick ne veut toutefois pas uniquement que de nouveaux citoyens sur son territoire. Elle a saisi l’occasion de la mise sur pied de cette politique pour y ajouter un volet commercial et industriel. On veut ainsi redynamiser l’économie de la communauté rurale.

«On a certains problèmes à recruter des employés, c’est vrai, mais il ne faut pas pour autant arrêter de chercher à attirer d’autres entreprises afin de faire prospérer davantage la municipalité», souligne Mme Savoie.