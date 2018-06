Agression au répulsif à ours: deux arrestations effectuées par la GRC

Un conflit entre deux bandes de jeunes serait à l’origine de l’incident qui a semé la panique auprès des visiteurs et des employés de la foire familiale. - Collaboration spéciale: Wade Perry

Le Service régional de Codiac de la GRC a procédé à deux arrestations à la suite d’un incident survenu vendredi soir. Du répulsif à vaporiser pour éloigner les ours aurait été utilisé lors d’une foire d’amusement sur le chemin Mountain, à Moncton.

Dans un premier temps, Brendan Bastarache, de Dieppe, a été arrêté par les policiers et accusé d’agression armée. Puis, dimanche soir, vers 20h, un deuxième individu aurait été arrêté sur le site du carnaval, selon des informations non confirmées obtenues par l’Acadie Nouvelle.

La GRC avait entrepris une enquête à la suite d’une intervention d’urgence impliquant les policiers du Service régional de Codiac, des pompiers du Service des incendies de Moncton et des ambulanciers paramédicaux.

Plusieurs personnes, dont des enfants en bas âge, ont été transportées dans des centres hospitaliers de Moncton pour y être soignées.

Selon des témoins et des victimes rencontrés par la GRC, plusieurs individus auraient participé au délit.

«L’enquête se poursuit. On cherche encore à rencontrer et à parler à des victimes potentielles, dont plusieurs ont été hospitalisées», a expliqué le caporal John White, du Service régional de Codiac de la GRC.

Le nombre de personnes incommodées par le répulsif ou encore hospitalisées demeure inconnu pour l’instant.

Le promoteur de la foire, East Coast Amusements, ainsi que plusieurs personnes qui étaient présentes sur les lieux, ont indiqué qu’un conflit entre deux bandes de jeunes serait à l’origine de l’incident qui a semé la panique auprès des visiteurs et des employés de la foire familiale.

«Les actions de quelques tristes individus ne reflètent pas les valeurs de cette belle ville et les nombreuses et merveilleuses personnes que nous avons le privilège d’appeler nos précieux clients. Pour tous ceux qui sont touchés (notre personnel et nos clients) par ces actions terribles, nous espérons un prompt rétablissement», a indiqué l’entreprise au lendemain de l’incident.

«Nous tenons également à remercier le grand professionnalisme et la rapidité d’exécution des pompiers, des agents de la GRC et des paramédicaux qui ont réagi et géré la situation d’excellente façon», a ajouté la direction d’East Coast Amusements.

Âgé de 18 ans, Brendan Bastarache demeure détenu en attendant de comparaître mardi en Cour provinciale dans le cadre d’une audience pour libération sous caution.