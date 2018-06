Distraction au volant: principale cause de mortalité sur la route

La Gendarmerie Royale du Canada a émis 6% plus de constats d’infractions liés à la conduite avec distraction en 2017 qu’elle ne l’avait fait en 2016 sur son territoire.

Les données montrent que la GRC a remis 686 contraventions en 2017 pour la conduite distraite sur l’ensemble de son territoire.

À l’échelle provinciale, les chiffres obtenus par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique indiquent qu’il y a eu une baisse. En 2017-2018, il y a eu 1366 constats d’infractions émis durant l’exercice financier (avril à mars). L’exercice précédent du gouvernement indique qu’il y en avait eu 1514, en 2016-2017. Ce nombre inclut tous les corps policiers de la province (GRC et service municipaux et régionaux).

La caporale Jullie Rogers-Marsh, responsable des relations de presse au sein de la GRC se fait prudente dans l’interprétation de ces données.

«Il est difficile de savoir ce à quoi la hausse est due. Ça peut être parce qu’il y a plus de gens qui conduisent de façon distraite ou c’est peut-être une indication que nous, en tant que corps policier, on fait plus de patrouilles», raconte-t-elle.

Affirmation que seconde Robert Duguay, directeur des communications du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

«S’il y a en effet plus de surveillance sur les routes alors c’est une bonne chose», ajoute-t-il.

Néanmoins, le problème persiste ici et ailleurs.

Parachute, organisme national de charité qui veille à éliminer les blessures sérieuses sur les routes, note que la conduite avec distraction à surpassé les autres causes en ce à trait aux collisions mortelles. Un fait que la Canadian Automobile Assocation (CAA) de l’Atlantique corrobore.

En effet, en 2017, la police provinciale de l’Ontario (PPO) a enquêté sur 83 accidents mortels directement liés aux distractions au volant.

À titre comparatif, l’alcool et/ou les drogues au volant en ont causé 46, l’absence du port de ceinture de sécurité est responsable pour 49 collisions, tandis que la vitesse a été un facteur à 75 occasions.

Sur le territoire néo-brunswickois, il y a eu 60 collisions mortelles, dont une qui est due à l’utilisation du téléphone cellulaire l’année dernière.

«Les distractions au volant peuvent avoir été un facteur dans les autres, mais l’enquête n’a pu le déterminer avec certitude», explique la caporale Rogers-Marsh.

Selon l’information trouvée sur le site internet du gouvernement du Nouveau-Brunswick, «la distraction au volant joue un rôle dans 8 collisions sur 10 en Amérique du Nord, ce qui représente environ 4 millions d’accidents par année.»

Sensibiliser davantage

Pamela Fuselli, vice-présidente de Parachute et Gary Howard, vice-président des communications de CAA Atlantique sont concernées par la hausse d’infractions et de collisions.

«Quand on pense qu’il y a 80% des accidents qui pourraient être évités par à peine une seconde… c’est préoccupant et c’est quelque chose qui se passe maintenant, explique M. Howard. Une seconde, c’est aussi simple que d’allumer son téléphone.»

Les campagnes de sensibilisation comme le font les deux organismes font partie de la solution croient les experts, mais ce n’est qu’une infime partie de celle-ci.

Mme Fuselli fait appel à l’éducation par les pairs.

«C’est aussi simple que d’éteindre le son sur son appareil, de dire à un ami de ne pas texter en conduisant, les parents doivent être un modèle pour les jeunes.»

La distraction au volant va au-delà de l’utilisation du cellulaire.

«Ça inclut les gens qui se maquillent, qui mangent et qui lisent en conduisant», indique Mme Fuselli.

Définition ambiguë

L’ambiguïté qui tourne autour de la définition de la distraction au volant fait d’ailleurs partie de la problématique.

Le Plan d’action national contre la conduite avec distraction de la Canadian Coalition on Distracted Driving fait mention de cette problématique.

«La définition commune de la distraction au volant fait souvent référence aux appareils de communications électroniques, peut-on y lire. Toutefois la définition précise varie en fonction de la juridiction des provinces.»

Cette inconstance fait en sorte que le travail des officiers devient de plus en plus compliqué.

L’autre défi pour les policiers c’est de surprendre quelqu’un avec son appareil à la main. C’est encore plus compliqué de le prouver insistent les intervenants.

«Il est difficile de repérer quelqu’un qui texte contrairement à l’alcool où le port de la ceinture de sécurité que l’on peut détecter presque automatiquement», mentionne la vice-présidente de Parachute.

La solution, comme le note Gary Howard, c’est un travail commun entre la législation, la mise en vigueur et la sensibilisation.

«Les peines plus sévères aident à réduire, c’est certain. Mais il n’y a pas que ça. L’application par les policiers, combien en faut-il? Ça aide, mais on ne peut pas toujours le faire. Nous on insiste vraiment sur l’éducation de la population.»

La loi actuelle n’interdit pas l’utilisation d’appareils mains libres. Chose que déplore M. Howard.

«C’est pire parce qu’on nous dit que c’est sécuritaire alors que ce ne l’est pas. Il y a des études qui démontrent que ça demande autant de concentration que d’envoyer un texto.»

Un conducteur fautif au Nouveau-Brunswick est passible d’une contravention de 172,50$ et de trois points d’inaptitudes.