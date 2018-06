Grand-Sault: les travaux de réfection du boulevard Broadway n’auront pas lieu

Le maire de Grand-Saul attribue les retards des travaux de réfection du boulevard Broadway à un blocage entre les fonctionnaires provinciaux et fédéraux - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

À moins d’un revirement de dernière minute, tout semble vouloir indiquer que les importants travaux de réfection qui étaient prévus sur le boulevard Broadway n’auront finalement pas lieu en 2018.

Cette cure de jouvence de l’artère commerciale située au centre-ville de Grand-Sault semble vouloir se heurter à la lourdeur administrative de l’appareil gouvernemental, et ce, tant à Ottawa qu’à Fredericton.

Ces retards dans la deuxième phase des travaux entamés au printemps 2017 suscitent plus que jamais la grogne chez bon nombre d’élus, de commerçants et d’entrepreneurs liés de près ou de loin à ce projet de revitalisation d’une valeur totale de 7,3 millions $.

Le maire Grand-Sault, Marcel Deschênes, attribue ces retards à un blocage entre les fonctionnaires provinciaux et fédéraux impliqués dans le dossier de réfection du boulevard qui fait la fierté des résidents et des élus de la région.

«On nous a dit qu’il s’agissait d’une simple formalité, puisque tout avait été approuvé l’année dernière pour ensuite apprendre tout juste avant la reprise des travaux qu’il fallait de nouveau lancer un processus de soumission dans le cadre d’un autre programme d’aide financière», dénonce M. Deschênes, visiblement mécontent de ces tracasseries administratives.

«Ce n’est pas une simple formalité ce printemps, c’est un désastre! Y’a des fonctionnaires qui ont manqué le bateau quelque part!», a ajouté le maire de Grand-Sault, tout en louangeant le travail du député provincial Chuck Chiasson dans cet épineux dossier.

Marcel Deschênes estime que les travaux que devait effectuer l’entreprise Falls Construction jusqu’en novembre pourront difficilement être effectué à temps avant le retour de la saison froide, en plus de placer la municipalité et l’entrepreneur dans une situation plus qu’embarrassante.

«Il devait y avoir une soixantaine d’employés de Falls Construction affectée aux travaux et l’entreprise n’a évidemment pas soumissionné à l’époque pour d’autres projets, se sachant normalement fort occupée en ce moment sur le boulevard Broadway», illustre le maire de Grand-Sault.

«Il y a de fortes chances qu’il n’y ait pas de travaux cet été», a ajouté Marcel Deschênes.

Il va de soi que la municipalité devra dédommager financièrement l’entreprise Falls Construction, une filiale de la société Northern Construction qui a pignon sur rue à Grand-Sault.

Toujours selon le maire Deschênes, si les travaux se déroulent en 2019 plutôt que cette année, cela pourrait en plus ternir l’image du centre-ville de Grand-Sault qui accueillera la Finale des Jeux de l’Acadie en juin 2019.

«C’est un excellent projet que nous espérons voir aboutir. Dans le cadre du Plan d’infrastructure Investir au Canada, les projets d’assainissement de l’eau et des eaux usées sont admissibles dans deux catégories différentes. Dans le cadre du Fonds pour les collectivités rurales et du Nord, le gouvernement fédéral investira jusqu’à 60% du coût du projet et, dans le cadre du Fonds pour l’infrastructure verte, le gouvernement fédéral investira jusqu’à 40%», a pour sa part expliqué TJ Harvey, le député fédéral de la circonscription de Tobique-Mactaquac.

Le parlementaire a indiqué à l’Acadie Nouvelle avoir partagé des ressources en matière de financement avec la Ville de Grand-Sault afin de faciliter la concrétisation de ce projet.

Des commerçants inquiets, travaux ou pas

Pris au piège bien malgré eux, de nombreux commerçants du boulevard Broadway craignent de faire les frais de cette saga, qu’il y ait des travaux ou non cette année sur l’importante artère commerciale.

«Je suis bien d’accord avec le fait qu’il est important de revitaliser le boulevard Broadway, mais ça fait peur aux commerçants qui se sentent délaissés et qui ont eu droit à peu d’accommodements, même si du beau travail a été réalisé l’année dernière», a affirmé Maurice Rivard, le propriétaire du Kozy resto-bar.

Comme d’autres commerçants, celui-ci se retrouvera incessamment au beau milieu d’un vaste chantier de construction, privant sa clientèle d’un accès direct et même d’eau potable pendant une certaine période.

«Sans eau potable, plusieurs commerces devront fermer en pleine saison estivale c’est certain, pour combien de jours, ça on l’ignore et ça nous fait peur», a résumé l’homme d’affaires.