Une ancienne prison convertie en studio artistique

Elle avait autrefois la responsabilité d’emprisonner des criminels. Désormais, l’ancienne prison de Dalhousie aura plutôt la vocation de libérer l’esprit créatif des artistes du Restigouche.

Les artistes (professionnels et amateurs) du Restigouche ont désormais un lieu où peindre en toute quiétude et où laisser leur équipement. L’endroit est sécuritaire après tout. On n’y entre pas comme on veut, c’est une prison!

Le studio est situé au 2e étage de l’ancienne prison de Dalhousie. À cet emplacement précis, on retrouvait auparavant la cafétéria et la cuisine de l’établissement. Mais on n’y retrouve plus de fourneaux. Les créations ne seront plus dans les assiettes, mais sur des toiles.

«On pouvait difficilement trouver un meilleur endroit pour ce projet. Les fenêtres sont nombreuses, l’éclairage naturel parfait. Et la vue sur la baie et les couchers de soleil est aussi très inspirante», exprime Anne Babin, l’une des coordonnatrices de l’initiative.

Chaque membre aura sa carte magnétisée lui donnant accès au local. Ils pourront s’y rendre tous les jours de la semaine de 8h à 22h. Quels bénéfices en retireront les artistes?

«On peut très bien peindre à partir de la maison, c’est vrai. Mais le faire dans un local, avec d’autres personnes qui partagent le même intérêt que toi, la même passion, c’est stimulant et motivant. Ça apporte une belle énergie créatrice», raconte Jocelyne Blanchard, une des artistes qui promet d’utiliser le studio.

Il y a également le côté pratique, comme d’avoir un emplacement dédié à cet usage.

«Plusieurs personnes n’ont pas d’endroit où peindre à la maison. Ils le font donc sur le coin d’une table, dans la cuisine ou dans un recoin quelconque. Puis ils doivent se dépêcher pour tout ranger pour ne pas déranger. Ici, ils auront l’espace, l’équipement (chevalet) et pourront laisser leurs toiles sur place sans craindre qu’elles soient abîmées», exprime Mme Babin.

Destiné d’abord aux artistes, ce local aura néanmoins d’autres utilités. Il pourra ainsi servir à l’organisation d’ateliers ou encore être loué à d’autres organisations pour la tenue de réunions.

Pour l’instant, les murs du studio sont entièrement blancs. Mais Rachel Haché, peintre, croit que bientôt on risque de voir des œuvres accrochées sur ceux-ci au fur et à mesure que l’art s’y exprimera. «On va donner une âme nouvelle à cette bâtisse», souligne-t-elle.

Comme coup de pouce de départ, le studio a reçu des fonds de la part d’une fondation provinciale. On espère aujourd’hui recevoir une subvention de la province afin de procéder à l’achat d’équipement. Sinon, l’objectif à court terme est qu’il s’autofinance par le biais des membres de campagnes de financement communautaire.

Un peu de positif

Pour Anne Babin, l’art apportera une vocation plus humaine, un peu de lumière à cette bâtisse au passé sombre.

C’est là, entre autres, que fut exécuté (par pendaison) le dernier prisonnier au Nouveau-Brunswick. Joseph Pierre Richard a en effet été mis à mort en 1957 après avoir été reconnu coupable du meurtre et du viol d’une adolescente, Kay de la Perelle.

Afin de s’assurer que l’endroit dégage des ondes positives, on a pensé tenir une cérémonie autochtone de purification.

La prison comme telle date de 1891. Elle a été fermée en 2011 à la suite de la construction d’un tout nouvel établissement beaucoup plus approprié. Le palais de justice et la prison ont été achetés en 2014 pour un montant dérisoire par la Ville de Dalhousie qui avait alors un plan précis en tête.

Le studio fait en effet parti d’un projet beaucoup plus vaste – en quelque sorte un centre culturel – qui englobera non seulement la prison, mais aussi le bâtiment voisin, l’ancien palais de justice. Ce dernier doit accueillir un nouveau locataire, le Musée régional Restigouche. Le déménagement sera progressif tout au long de l’été.