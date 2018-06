Apprendre aux jeunes à devenir autonome une fois l’école terminée

La polyvalente A.-J. Savoie de Saint-Quentin tente une nouvelle approche auprès de sa clientèle scolaire à besoins spéciaux. L’objectif, les préparer à la vie après l’école.

Comment faire un budget? Réparer un évier qui fuit? Planifier des repas équilibrés?

Des petits gestes simples du quotidien qui sont fort utiles, mais qui ne sont pas nécessairement enseignés de façon concrète à l’école. Certaines de ces compétences le seront toutefois à la PAJS dès septembre dans le cadre d’un projet-pilote d’adaptation et d’inclusion scolaire.

«Soit on n’enseigne pas ce genre de compétences dans le curriculum régulier, soit la matière n’est pas adaptée aux besoins et à la réalité de notre clientèle à besoins spéciaux. On ne peut tout demander aux parents et dans certains cas, l’encadrement n’est pas là. C’est à nous de donner un coup de main à ces jeunes afin qu’ils soient le plus autonomes que possible une fois qu’ils termineront leur secondaire», explique Sonia Caron, enseignante-ressource responsable du projet-pilote.

Ce coup de main passera par un enseignement plus personnalisé et adapté à la réalité qui attend les élèves en dehors des murs de l’école. Et pour les besoins de la cause, un local aménagé en véritable intérieur de maison servira de lieu d’enseignement. On y retrouvera une bonne partie des commodités d’un véritable appartement: cuisine, salle de bain, salle à manger, etc. Les participants pourront acquérir des compétences menant à l’atteinte de l’autonomie dans un décor aussi réel que fonctionnel.

«On peut parler de rapiécer un vêtement, faire une brassée de lavage. Ça ira selon les besoins des jeunes», dit Mme Caron.

Directeur de la PAJS, Paul Castonguay n’est pas peu fier du projet-pilote qui sera conduit dès la prochaine année scolaire.

«On dit souvent qu’il faut penser en dehors de la boîte, et bien je crois que c’est ce que l’on a fait ici. On offre un atout supplémentaire à nos jeunes pour qu’ils s’adaptent et fonctionnent mieux en société après la fin de leurs études. On les prépare à la vie après l’école», souligne-t-il.

L’école misant beaucoup sur l’inclusion, tout l’enseignement ne se fera pas par contre dans cette salle de classe improvisée.

«On veut dans la mesure du possible que ces jeunes puissent vivre l’expérience de vie PAJS à fond, pas qu’ils soient toujours regroupés dans un local, exclu du reste des autres élèves. Car ces jeunes ont une place à l’intérieur de notre école au même titre que tous les autres», martèle M. Castonguay.

Selon Mme Caron, le projet vise également à raccrocher les jeunes.

«L’école n’offre pas toujours un produit qui répond à leurs besoins, ce qui fait que pour certains, ça pèse lourd. Si on ne veut pas qu’ils décrochent, on se doit de trouver une façon de les garder avec nous jusqu’à la fin de leur parcours. On se doit de leur fournir le plus de ressources possible de sorte qu’ils puissent être bien outillés pour affronter la vie une fois partie», indique-t-elle.

Un local pour tous

À la base, le projet-pilote est destiné principalement à la clientèle à besoins spéciaux de l’établissement. Toutefois, la direction se dit ouverte à l’étendre au besoin aux élèves du régulier qui auraient besoin d’approfondir certaines notions. Car dans le fonds, tous ne sont pas rendus au même niveau d’autonomie à la fin de leur 12e année.

«On a tendance à penser que nos élèves du régulier ont acquis les compétences nécessaires pour voler de leurs propres ailes à la fin de leurs études, une fois qu’ils quittent le nid familial. Mais ce n’est pas toujours le cas. Ce n’est pas parce que tu as eu de bonnes notes en mathématiques que tu es nécessairement apte à faire un budget solide. Même chose pour la cuisine. Il y a des apprentissages qui ne se font pas en salle de classe», indique Mme Caron, qui croit que ce projet pourrait répondre à des besoins allant au-delà des élèves à besoins spéciaux.

Outre les élèves du régulier qui pourraient bénéficier du programme, d’autres pourraient également s’y greffer, mais cette fois, comme aidants à l’apprentissage. Idem pour la communauté qui pourrait être invitée à s’impliquer.

Le projet a été présenté et approuvé par le District scolaire francophone Nord-Ouest. Selon son succès, il pourrait être repris par d’autres établissements scolaires dans la province.