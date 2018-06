Collecte des ordures et commerce temporaire: Saint-André serre la vis

Considérant qu’elle détient la triste palme du plus important volume d’ordures ménagères produit par habitant dans tout le Nord-Ouest de la province, la Communauté rurale de Saint-André a décidé de faire un grand ménage dans la réglementation municipale.

Ainsi, les élus municipaux adopteront sous peu un règlement qui limitera à un seul conteneur par adresse civique le volume d’ordures ménagères qu’il sera possible de laisser les jours de collecte.

Qui plus est, les sacs à ordures et les débris laissés en dehors des conteneurs ne seront plus automatiquement ramassés, comme c’est actuellement le cas.

La communauté rurale entend imiter les municipalités de la province qui ont déjà adopté une réglementation semblable et obtenu des résultats plutôt positifs.

Le maire de Saint-André, Marcel Levesque, n’en démord pas: cette mesure entraînera une réduction notable de la quantité d’ordures ménagères, en plus d’inciter la population et les entreprises au tri et au recyclage des déchets.

Il faut dire que les données obtenues par l’Acadie Nouvelle auprès de la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) à ce sujet parlent d’elles-mêmes.

Ces données fort peu élogieuses pour Saint-André font état de frais d’enfouissement par logements occupés de 52.35$ en 2017.

À Saint-Hilaire, dans la communauté rurale du Haut-Madawaska, ce montant n’était que de 26.19$ par logement, soit deux fois moins qu’à Saint-André.

«C’est une solution qui pourrait s’avérer économique pour les citoyens et notre communauté rurale, puisque moins de déchets seront récoltés, ça fera éventuellement diminuer la facture», a affirmé Marcel Levesque.

Cette mesure mise de l’avant par les élus de Saint-André a semblé déplaire à quelques citoyens qui ont manifesté leur désaccord lors de la tenue de la dernière réunion publique mensuelle.

Pour certains, cette mesure serait contraignante pour les familles nombreuses qui produisent évidemment un plus important volume d’ordures ménagères.

On craint aussi une augmentation du nombre d’ordures qui seront déposées illégalement sur les terrains publics ou privés.

«C’est une problématique qui existe déjà et qui va toujours exister. Pour ce qui est du règlement d’un seul conteneur par adresse civique, c’est un nombre atteignable, ça se voit déjà ici tout comme dans les villages voisins», rétorque le maire Levesque.

«C’est un règlement qui est raisonnable, les gens vont s’y faire à la longue et les mentalités vont changer», a pour sa part affirmé Paul Albert, le directeur général par intérim du service des déchets solides de la CSRNO.

S’il est adopté lors de la prochaine réunion publique du conseil municipal, ce nouveau règlement municipal pourrait entrer en vigueur au cours des prochains mois, après une brève période de transition.

Plus de mordant à l’endroit du commerce temporaire

L’administration municipale de la Communauté rurale de Saint-André a également décidé de renforcer les règles entourant le phénomène du commerce temporaire.

Il ne sera ainsi plus permis pour les commerçants provenant de l’extérieur de la région de s’installer temporairement sur le territoire de Saint-André et d’écouler sur place leur marchandise.

«Ce phénomène nuit à notre économie ainsi qu’à nos marchands locaux et il doit cesser. Une voiture qui est vendue par un concessionnaire de Fredericton installée ici quelque temps, c’est une vente de moins pour un commerçant d’ici», illustre le maire de Saint-André, afin de justifier cette mesure protectionniste.

Selon le maire de Saint-André, Marcel Levesque, cette mesure se traduira par une réduction notable des ordures ménagères laissées sur les chemins en plus d’inciter la population et les entreprises au tri et au recyclage des déchets. – Archives

Un programme de recyclage implanté dans le Nord-Ouest du N.-B.?

Le service des déchets solides de la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) entend proposer prochainement aux municipalités qu’il dessert un ambitieux plan de recyclage à domicile.

Celui-ci pourrait être implanté dès l’année 2019, s’il obtient le feu vert des administrations municipales situées sur son territoire.

Paul Albert, le directeur général par intérim du service des déchets solides de la CSRNO, admet d’emblée qu’un tel programme a un coût et comporte quelques aspects qui peuvent poser problème, même parfois d’un point de vue strictement environnemental.

«Il faut convaincre des maires qui ont toujours des contraintes budgétaires. En plus, il faut réaliser que le recyclage d’une tonne de matière dans des régions rurale laisse son empreinte carbone, car il y a le transport par camion qui est nécessaire à la cueillette de ces matières recyclables», précise le représentant de la CSRNO.

«L’étude que nous allons bientôt présenter va quand même démontrer que le programme aura peu d’impact financier pour les municipalités», d’ajouter M. Albert.

Le refus de la Ville de Campbellton de participer à un programme de collecte de recyclage à domicile illustre la réticence de certaines municipalités à adopter les fameux bacs bleus.

Qui plus est, l’industrie du recyclage traverse actuellement une période trouble en raison du moratoire décrété par la Chine, un pays qui importe une quantité phénoménale de matériaux recyclable.

Le site d’information de la Presse révélait lundi que la Ville de Montréal vit une véritable crise avec l’effondrement du prix des matières recyclées sur les marchés.

Ainsi, un ballot de papier sortant du centre de tri de Montréal et qui se vendait au-delà de 150$ la tonne il y a un an se vend maintenant 17$ après l’imposition de ce moratoire.

