Des records de froid battus un peu partout au N.-B.

Ressortir ses gants, sa tuque et son manteau d’hiver en juin, qui l’aurait cru? Ç’a pourtant été le cas au Nouveau-Brunswick où le mercure a plongé sous des valeurs record lundi matin.

«Toutes les villes et communautés de la province ont atteint des records pour le minimum extrême. À Moncton, je crois que c’est l’extrême le plus froid pour tout le mois de juin, mais ce n’est pas officiel», a confirmé à l’Acadie Nouvelle, Jill Maepa, météorologue pour Environnement Canada.

Tôt lundi matin à Moncton, le mercure indiquait -2,3°C. Il s’agit de la température la plus froide enregistrée pour un 4 juin dans la région depuis plus de 100 ans. L’ancienne marque n’était pas bien loin à -2,2° en 1903.

«C’est plus froid que la normale et c’est un événement rare pour la région», a précisé Mme Maepa.

Dans la Péninsule acadienne, une température de -1,1° à Bas-Caraquet. L’ancien record était de 1,5° datant de 1983. À Bathurst, le mercure a atteint -1,4°, une marque jamais vue. L’ancien record date de 1873 avec un mercure de 0,6°.

Avec des précipitations de prévues et de température encore bien en dessous des normales saisonnières, il ne serait pas impossible de voir de la neige, surtout dans le secteur du mont Carleton.

«Je peux voir dans les modèles un peu de flocons dans la région.»

Les températures sous le point de congélation au Nouveau-Brunswick sont générées par une masse d’air plus froide que les normales provenant du Labrador et du centre du Québec.

«La température restera sous les normales pour le reste de la semaine, mais je ne pense pas voir d’autre record à l’exception de mercredi soir où il y a une autre possibilité de record dans les minimums».

Le tout devrait commencer à se réchauffer la semaine prochaine. On peut même s’attendre à des températures au-delà des normales de saison pour plusieurs régions au Nouveau-Brunswick.

«Après la prochaine semaine, la température deviendra plus chaude que la normale selon les différents modèles numériques. Les conditions actuelles sont vraiment temporaires. Alors le temps va probablement s’améliorer la semaine prochaine.»

Les normales de saison sont d’un maximum de 21° et d’un minimum de 9°. Vendredi à Moncton, le mercure a frôlé les 30 degrés, mais en raison de l’humidité, la température ressentie a atteint 36°.

Vous trouvez le temps frisquet? Il a neigé à Terre Neuve lundi!

Si les Néo-Brunwickois se sont réveillés en plein automne, lundi matin, certains Terre-Neuviens ont été replongés en hiver.

Un fin couvert blanc était visible lundi matin dans la région de Gander et de Saint-Jean, où le mercure est descendu jusqu’à -1 degré Celsius – et à environ -7° C, en comptant le facteur éolien. Après un hiver particulièrement froid et enneigé sur l’île, le saut du lit a été un peu désespérant pour plusieurs.

On prévoyait jusqu’à cinq centimètres pour la péninsule nord de Terre-Neuve, alors que les prévisions pour la côte ouest de l’île atteignaient jusqu’à 10 centimètres.

À Saint-Jean, des parties de balle-molle étaient reportées lundi à cause du froid, et les gens ont ressorti leur manteau d’hiver pour sortir le chien. Plusieurs ont écrit « 4 juin? » sur la neige collée dans le pare-brise de leur véhicule.

Brian Walsh, météorologiste au sein de l’entreprise PAL Aerospace, confirme que de telles conditions extrêmes sont rares à cette période-ci de l’année – à 17 jours du début de l’été, quand même. En fait, l’aéroport de Saint-Jean n’avait pas enregistré de neige en juin depuis 22 ans.

En prenant en compte le facteur éolien, il faisait -6,2° dimanche soir à Saint-Jean, et il avait fait -8° pendant la nuit. Ailleurs dans les provinces de l’Atlantique, il ne faisait pas beaucoup plus chaud: Halifax a connu des températures d’environ -1°C, Charlottetown 1° et Fredericton 2°, mais ces endroits ont au moins été épargnés par la neige.

Cette dernière chute de neige dans l’île de Terre-Neuve survient près de deux semaines après qu’une tempête de fin de printemps a recouvert des voitures sous la neige, fermé plusieurs écoles et largué plus de 35 centimètres de neige à l’aéroport international de Gander. Un 24 mai.

Des vents forts du nord-est soufflaient à 80 km/h et la température oscillait autour de -2°C à Gander, lundi, rappelant une tempête de mai en 2013 qui avait apporté plus de… 69 centimètres de neige.