Équité salariale: «Le gouvernement n’a pas encore réalisé sa promesse»

Promesse tenue? Pas si vite, répond la Coalition pour l’équité salariale au gouvernement de Brian Gallant.

Le premier ministre a présenté récemment le bilan de son gouvernement concernant ses engagements de la précédente campagne électorale.

Le gouvernement libéral affirme avoir respecté ou être sur le point de respecter 98% des engagements contenus dans sa plateforme électorale en 2014.

Les libéraux se félicitent notamment d’avoir tenu leur promesse en matière d’équité salariale chez les entreprises qui brassent des affaires avec le gouvernement.

La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick n’est cependant pas de cet avis.

«On est en train d’établir des bases pour se rendre là, mais on n’a certainement pas rempli cette promesse», constate la directrice générale de l’organisme, Johanne Perron.

Dans sa plateforme, le Parti libéral avait promis d’«exiger» un plan d’équité salariale de la part des organismes de plus de 50 employés qui participent au processus d’approvisionnement du gouvernement ou qui souhaitent profiter des programmes de financement.

Près de quatre ans plus tard, le gouvernement semble avoir révisé ses exigences à la baisse.

D’après le compte rendu publié la semaine dernière par Fredericton, les «entreprises» de plus de 50 employés doivent dorénavant suivre un «module de formation» sur l’équité salariale avant de pouvoir participer à un appel d’offres gouvernemental d’un million de dollars ou plus.

«Notre attente, c’était que ça soit pour l’ensemble des organismes qui font affaire avec le gouvernement et qui ont 50 employés et plus, peu importe le montant (de l’appel d’offres)», souligne Mme Perron.

«L’autre problème, c’est que l’exigence pour ce groupe-là, c’est seulement une formation. Une formation, ça ne mène pas nécessairement à un plan (d’équité salariale).»

Trop peu, trop tard

Du côté des programmes de financement, la province exige bel et bien un plan de mise en oeuvre de l’équité salariale comme les libéraux l’avaient promis, mais seulement pour les entreprises de 50 employés et plus qui souhaitent profiter de l’initiative Promesse d’emploi qui fournit une bonification salariale pour aider les employeurs à recruter de récents diplômés.

«Ce n’est pas l’ensemble des programmes (de financement)», note la direction de la Coalition pour l’équité salariale.

«C’est un peu comme si on se mouillait l’orteil dans l’eau et qu’on disait qu’on est allé nager.»

«Nous voyons chaque étape qui est faite pour faire avancer l’équité salariale d’un bon oeil, mais nous pensons que le gouvernement n’a pas encore réalisé sa promesse», résume Johanne Perron.

Comme en Ontario et au Québec

Le premier ministre Brian Gallant, qui est aussi le ministre responsable de l’Égalité des femmes, n’a pas souhaité nous accorder une entrevue au sujet des différences entre la promesse contenue dans sa plateforme électorale et les actions de son gouvernement.

Une porte-parole du gouvernement s’est contentée de dire que la province avait l’intention de «tenir compte des commentaires des employeurs» durant ce «projet pilote» tout en continuant à «travailler avec le secteur privé pour atteindre l’équité salariale et faire avancer l’égalité des femmes.»

En prévision des élections, la Coalition réclame une loi pour garantir aux travailleuses des domaines typiquement féminins un salaire égal pour un travail d’une valeur équivalente dans un secteur à majorité masculin.

Cette loi s’appliquerait notamment au secteur privé, aux organismes sans but lucratif, aux municipalités et aux universités.

Des lois semblables ont déjà été adoptées en Ontario et au Québec.