Mise en branle d’une campagne de sensibilisation et de promotion du recyclage

La CSR-Restigouche vient de recevoir des fonds pour démarrer sa campagne de promotion en lien avec la mise en œuvre de son programme de recyclage à domicile.

Le gouvernement provincial a dévoilé, lundi, la liste des projets qui ont été sélectionnés pour obtenir du financement en vertu du Fonds en fiducie pour l’environnement. De la tarte provinciale de 6,6 millions $ (et des 227 initiatives communautaires), la région du Restigouche s’est vu attribuer un montant de 104 500$, répartis entre six projets.

Parmi ceux-ci, la part du lion (60 000$) revient à la Commission de services régionaux du Restigouche. Avec cette somme, l’organisme entend démarrer une campagne visant à informer les citoyens de la région sur le programme de recyclage à domicile dont l’entrée en vigueur est prévue pour l’automne prochain.

«Nous allons produire des pamphlets et autres documents afin d’avoir la meilleure participation possible de nos citoyens au programme. On veut démystifier le recyclage. Certaines personnes pensent encore que ce sera compliqué alors que ce ne le sera vraiment pas», exprime le président de la CSR-Restigouche, Denis Savoie, ajoutant au passage vouloir s’assurer que les bons produits se retrouvent dans les conteneurs à recyclage au moment venu.

Application

Outre le programme de recyclage, un montant de 10 000$ a été octroyé au Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche afin de produire une application pour téléphones intelligents. Celle-ci a pour objectif de permettre aux amateurs de plein air de signaler avec précision les problèmes rencontrés au niveau de la rivière.

«Si ces derniers aperçoivent un problème avec un ponceau colmaté, une zone inondée en raison d’un barrage de castor, ou toutes autres problématiques touchant nos cours d’eau, ils n’auront qu’à se servir de l’application pour nous en informer. Ils pourront envoyer des photos géolocalisées», indique David LeBlanc, directeur du CGBVRR.

La CSR-Restigouche a obtenu des fonds pour lancer une campagne de sensibilisation sur le programme à venir de recyclage à domicile. Sur la photo, le maire d’Eel River Dundee et président de la CSR-Restigouche, Denis Savoie. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Nettoyage de la rivière

Autre récipiendaire, la communauté d’Eel River Dundee a reçu une somme de 10 000$ afin de poursuivre ses travaux de nettoyage de la rivière Eel.

«Lorsqu’ils ont défait le barrage (d’Eel River Bar), ça nous permit d’abaisser le niveau d’eau de notre rivière et de voir ce qui se trouvait au fond et ce n’était pas toujours très chic. Toutes sortes de choses s’y sont accumulées avec les années, notamment des pneus et de la ferraille. On n’avait pas le choix de nettoyer tout ça», exprime Denis Savoie, également maire de cette communauté.

Selon lui, le nettoyage n’est pas uniquement qu’une question esthétique, mais aussi environnementale puisqu’il est question de pollution.

«On assiste depuis peu au retour du saumon dans notre rivière. Il y a un projet de réinsertion en cours avec la Première Nation d’Eel River Bar, et ça semble fonctionner. C’est une belle initiative et c’est pourquoi on se doit de continuer nos efforts pour nettoyer notre cours d’eau», ajoute M. Savoie.

À noter que le Comité du ruisseau Fiver Fingers de Saint-Quentin recevra pour sa part 15 000$ pour continuer – en collaboration avec les agriculteurs du coin – à chercher des avenues à la réduction de l’apport en sédiments dans les eaux de ce cours d’eau.