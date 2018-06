Sauvegarde de l’Institut de Memramcook: l’Immeuble Beaumont menacé

Un an et demi après l’annonce de 25 millions $ de Fredericton pour sauver l’Institut de Memramcook, les promoteurs doivent bien se rendre à l’évidence: Ottawa n’investira pas dans la rénovation de l’ancien collège. Un populaire édifice du complexe est ainsi à risque.

Quand le groupe de travail du complexe de Memramcook a présenté son rapport au gouvernement provincial, en avril 2016, les travaux étaient évalués à 32,5 millions $.

L’année suivante, quand le premier ministre Brian Gallant a annoncé la somme de 25 millions $ pour sauver l’institut, il n’avait pas voulu indiquer si le gouvernement fédéral serait en mesure de financer le manque à gagner ou si certains aspects du projet seraient abandonnés.

«Nous sommes convaincus que l’annonce d’aujourd’hui permettra de sauvegarder cet important édifice», s’était-il contenté de répondre.

Lundi, l’Acadie Nouvelle a appris que l’Immeuble Beaumont, situé au sud-est de l’édifice principal, écope.

Le bâtiment – anciennement une résidence du Collège Saint-Joseph – était très populaire à l’époque où il y avait des mariages à la chapelle de l’institut. Sa façade nord, avec ses plantes grimpantes, est fort prisée des photographes. Il est en bon état, ayant subi des rénovations importantes à la fin des années 1980, quand il hébergeait des bureaux du ministère des Pêches et des Océans.

Dans son projet de 32,5 millions $, le groupe de travail du complexe de Memramcook – mandaté par le gouvernement provincial -, avait inclut une partie des travaux nécessaires pour que l’Immeuble Beaumont réponde aux normes nationales, selon M. LeBlanc.

L’édifice ne fait cependant pas partie du projet annoncé de 25 millions $.

«Quand on regardait le 32 millions $, on se demandait: “garde-t-on Beaumont?” On voulait l’inclure. Mais le gouvernement a dit: “écoutez, on ne peut pas réparer toutes les bâtisses qu’il y a là.”»

L’avenir de l’Immeuble Beaumont sera probablement déterminé à la fin du projet de rénovations, en 2020. M. LeBlanc croit que la hausse d’intérêt dans le secteur attirera des investisseurs.

M. LeBlanc n’écarte pas la possibilité de démolir l’édifice s’il n’y a pas d’intérêt du secteur privé.

Des attentes irréalistes?

Ottawa ne s’est jamais engagé formellement à participer au financement des rénovations. Des attentes ont cependant été créées par le groupe de travail du complexe Memramcook. Dans son rapport, il proposait que le projet soit financé à 80% par le gouvernement fédéral.

Maintenant, les promoteurs ne peuvent que se croiser les doigts et espérer que le gouvernement du Canada participe à la sauvegarde de l’Institut de Memramcook en devenant locataire à long terme.

Bernard LeBlanc assure que ses collègues et lui mettent les bouchées doubles afin d’identifier des agences gouvernementales qui pourraient s’héberger à l’institut. Il est cependant trop tôt pour parler d’engagements.

«Dans les édifices provinciaux, ce sont souvent les locataires importants qui amènent tout le reste. On regarde aux deux paliers de gouvernement. On travaille continuellement dans le but d’avoir des locataires-clés pour cet édifice.»

Le député libéral assure qu’il y a beaucoup d’intérêt de la communauté et du secteur privé pour l’espace disponible dans le bâtiment. L’équipe responsable du projet accumule une liste de locataires potentiels. Elle comprend des garderies, des barbiers et des agences d’avocats, entre autres.

Plusieurs des anciens locataires – qui ont été forcés à déménager en décembre en raison des travaux – ont l’intention de revenir une fois les rénovations terminées selon M. LeBlanc. Ils comprennent la pédiatre Élaine Deschênes et le secteur des finances de l’Hôpital Georges-L.-Dumont.

5 millions $ en 2017, 10 millions $ en 2018

Peu importe le résultat des élections provinciales, en septembre, la rénovation de l’Institut de Memramcook ira de l’avant, estime le député Bernard LeBlanc.

Avant l’entrée en pouvoir des libéraux, en 2014, l’ancien gouvernement conservateur a pris de nombreuses démarches pour se départir de l’institut. Après la faillite du groupe responsable de sa gestion, en juillet 2013, l’équipement de l’institut a été vendu à l’encan et le gouvernement a lancé un appel d’offres pour l’édifice. Les libéraux ont mené à terme le processus, en janvier 2015, mais aucune offre n’a été déposée.

Tout en assurant que le Parti libéral «va former le gouvernement» en septembre, M. LeBlanc explique qu’«il n’y a pas grand projets où l’on a déjà investi beaucoup d’argent et qui n’ont pas été complétés».

Près de 5 millions $ ont été investis dans l’ancien Collège Saint-Joseph en 2017. La somme comprend un contrat de 3,94 millions $ remis à Edgeline Construction pour l’enveloppe de la chapelle. Des travailleurs ont aussi procédé à l’amélioration des fondations, de l’acier, des fenêtres et des toitures, en plus d’effectuer des ouvrages de maçonnerie.

Selon Bernard LeBlanc, «au moins 10 millions $» seront investis en 2018.

Le 21 mars, le gouvernement provincial a lancé un appel d’offres pour l’enlèvement de matières dangereuses. Le contrat a été octroyé à Edgeline Construction pour la somme de 3,2 millions $.

Le 19 avril, il a lancé celui de «réfection majeure et réaménagement du complexe Memramcook». La semaine dernière, il a été remis à CNF Mallet, pour la somme de 775 000$.

Vendredi dernier, deux autres appels d’offres ont été lancés, soit un pour «façades en maçonnerie» et l’autre pour une chaudière.

Serge Melanson, ingénieur responsable du projet, a affirmé que la démolition du hangar à bois, de l’Édifice Belcourt et de l’aile ouest du bâtiment principal auront lieu en 2019 ou en 2020.

Par 2020, le gros des travaux sera terminé, assure Bernard LeBlanc. C’est à ce moment qu’on pourrait «voir quelque chose disponible pour la location».

Il ajoute que le gouvernement provincial travaille encore en vue de déterminer quel modèle de gestion sera utilisé une fois les travaux complétés.

Pierre Roy, président de l’ancien comité de sauvegarde de l’institut, a refusé d’accorder une entrevue à l’Acadie Nouvelle, nous demandant plutôt de communiquer avec la municipalité ou le gouvernement provincial. Il a laissé entendre qu’il est satisfait du déroulement des travaux à ce jour.

Maintien de l’institut: les contribuables ont casqué

En attendant le début des travaux d’amélioration, les contribuables du Nouveau-Brunswick ont payé la note pour le chauffage et le maintien de l’édifice de 165 000 pieds carrés.

Le budget de fonctionnement de l’institut pour l’année fiscale 2017-2018 était de 425 000$, selon le porte-parole du ministère des Transports et de l’Infrastructure, Jeremy Trevors. Il était de 422 160$ l’année précédente.

L’Acadie Nouvelle a demandé à M. Trevors quel était le revenu provenant des locataires durant cette période. Malgré un délai de 3 jours, il ne nous a pas fourni ces informations.

En 2014, les frais des locataires représentaient des revenus de 172 000$ au gouvernement provincial.

En décembre, les locataires ont quitté l’édifice, qui n’était plus sécuritaire en raison des rénovations. Les frais d’entretien et de chauffage devraient donc diminuer.