Des bébés au café

La scène a de quoi faire sourire.

Cris, pleurs, rires, sons de toutes sortes… Une quinzaine de bébés trouble chaque mardi l’habituelle tranquillité du Café Europa de Campbellton.

Et c’est comme cela depuis plusieurs mois. Une fois semaine, tous les mardis plus précisément, ceux-ci se réunissent. Une occasion de sortir de la maison.

En fait, ce sont plutôt leurs mères qui se regroupent…bien évidemment. Elles font toutes parties du groupe de support à l’allaitement mis sur pied par le Centre de ressources pour parents du Restigouche.

«Certaines n’allaitent pas, mais on les accueille tout de même à bras ouverts. L’idée c’est de briser l’isolement des nouvelles mamans, leur permettre de rencontrer d’autres femmes qui vivent les mêmes situations qu’elles. Toutes les nouvelles mamans – qu’elles allaitent ou donnent le biberon – ont besoin de support, de parler», explique la coordonnatrice de la rencontre, Annie Guitard-Chapados.

Ce groupe de soutien pour l’allaitement n’est pas nouveau en soi. Mais cette année, sa coordonnatrice admet qu’il est particulièrement volumineux.

«Il y en a beaucoup, plus qu’à l’habitude. Et les participantes sont très assidues, très dynamiques. C’est toujours un plaisir de se retrouver chaque semaine», confie-t-elle.

Mis sur pied il y a environ trois ans dans la région, ce groupe se veut en quelque sorte la continuité du cours prénatal. Il grossit et rapetisse au rythme des naissances et de la demande des parents. Présentement, il compte 16 mamans et 17 bébés (grâce un couple de jumeaux), le plus gros groupe postnatal de Mme Guitard-Chapados jusqu’à présent. Il va sans dire que lorsque tout ce beau monde se déplace au même moment au même endroit, l’ambiance prend rapidement vie.

«Ça surprend sur le coup de voir autant de bébés, mais en général les clients adorent cela. Ils passent voir les petits et ça leur met un sourire au visage», souligne la coordonnatrice.

Chaque semaine, elle se renseigne auprès de participantes de leur expérience avec l’allaitement et apporte un sujet de discussion en lien avec ce sujet. Puis les discussions partent en vrille.

«Ça devient rapidement comme un groupe d’amies qui jasent entre elles, et c’est bien comme ça», dit-elle.

Pour Mme Guitard-Chapados, se réunir ainsi dans un café est beaucoup plus convivial qu’à l’intérieur d’un local.

«Ça ressemble davantage à une véritable sortie qu’à une obligation. Et en plus il y a du café. Pour de jeunes mamans dont les nuits sont parfois très courtes, c’est un élément très important», lance-t-elle à la blague.

Une sortie incontournable

Janelle Aubut et l’une des participantes du groupe. Elle se déplace avec Samuel, un petit bonhomme de seulement huit semaines. En raison du jeune âge de son fils, celle-ci n’en était qu’à sa deuxième rencontre avec les autres mères. Mais déjà, cette sortie hebdomadaire est devenue un incontournable.

«Il y a beaucoup de mamans qui se connaissent déjà, mais on a aussi la chance d’en rencontrer de nouvelles. De se voir comme ça chaque semaine nous permet de voir évoluer nos bébés, de discuter de ce qui se passe dans notre vie. Car un bébé ça ne vient pas avec un mode d’emploi, on s’échange des trucs, on pige dans l’expérience de celles qui ont déjà des enfants. C’est très enrichissant», raconte-t-elle.

Émilie Cormier a pour sa part une petite fille de deux mois. Elle conduit de Balmoral jusqu’à Campbellton uniquement pour cette sortie.

«Et je ne la manquerais pas, beau temps mauvais temps! Ça nous force à sortir de la maison, à changer d’air, à faire un peu de social. Personnellement, c’est mon premier enfant, donc ça fait du bien de voir ce que les autres font, comment elles gèrent certaines situations…et on se souhaite l’une à l’autre de dormir toute une nuit», dit la jeune maman en riant.

Du groupe, Stéphanie Caron est celle qui se rapproche le plus du retour au travail, son petit ayant huit mois et demi. Enseignante, elle reprendra le boulot en septembre, ce qui signifie qu’elle devra quitter le groupe.

«J’ai un autre enfant à la maison, j’ai donc déjà vécu le retour au boulot. Un congé de maternité qui se termine, c’est comme un petit deuil, une étape de la vie avec ton enfant à laquelle tu dois dire au revoir», confie-t-elle.

Ce qu’elle attend des rencontres du mardi au café?

«C’est surtout pour socialiser, mais aussi pour rechercher des conseils. J’ai beau avoir un autre enfant, c’est bon de voir comment les autres réagissent à une même situation, car on apprend tous les jours», ajoute-t-elle.

Endroit pro-allaitement

Le choix du Café Europa de Campbellton comme lieu de rencontre n’a pas été fait au hasard. En effet, puisqu’il s’agit au départ d’un groupe de soutien à l’allaitement, ses membres devaient pouvoir se sentir à l’aise à allaiter leur enfant au besoin.

Pour la propriétaire des lieux, Edith Horvath, cela allait de soi.

«Je suis moi-même mère de famille et j’ai toujours appuyé l’allaitement. Pour moi, c’est tout à fait naturel et les mamans n’ont pas à se cacher, à avoir honte de le faire en public. En tous cas, chez moi c’est permis», dit-elle, se désolant qu’encore aujourd’hui, trop de commerces refusent cette pratique.

Dans la porte du commerce, elle affiche d’ailleurs ses couleurs, le sigle provincial encourageant l’allaitement y étant bien visible.