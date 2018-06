Essence: le prix devrait baisser jeudi, mais rester au-dessus des 130 cents

Les conducteurs du Nouveau-Brunswick auront probablement droit à un répit à la pompe cette semaine. Une sixième semaine consécutive de prix au-dessus de 130 cents le litre est tout de même prévue.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données de contrats à terme du marché NYMEX laissent prévoir une baisse d’environ 2 cents le litre du prix maximum de l’essence ordinaire libre-service. Dan McTeague, analyste chez Gasbuddy, prédit pour sa part une baisse de 1 cent le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum du litre de sans-plomb est de 133,9 cents.

C’est 20 cents de plus qu’à pareille date, l’an dernier. La semaine du 25 mai 2017, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service était de 113,9 cents le litre. Sur un plein de 50 litres, une différence de 20 cents le litre équivaut à une économie de 10$.

Selon M. McTeague, les dynamiques du marché international du pétrole pourraient continuer à pousser les prix à la baisse.

«Il y a de l’incertitude entourant la décision des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés, comme la Russie, sur l’abandon des quotas sur la production du pétrole, le 22 juin. De plus, les rumeurs entourant la possibilité d’une guerre commerciale mondiale entre les États-Unis et la plupart des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) mèneront à des prix modérés de l’essence et du pétrole brut pour la semaine.»

«Après avoir atteint un sommet de 136 cents le litre en moyenne, les prix à la pompe au Canada devraient voir un déclin modeste pendant la semaine à venir. Les investisseurs ont de nouvelles données à évaluer, et encore plus important, la demande est moins élevée qu’à pareille date l’an dernier en raison des prix plus élevés.»

Mardi avant-midi, les prix les plus bas de l’essence au Nouveau-Brunswick, selon Gasbuddy, étaient à Fredericton, à Shediac et à Moncton. Des stations d’essence affichaient des prix de moins de 129 cents le litre.

Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, étaient à Lamèque, à Shippagan et à Waterville, où au moins une station services vend l’essence au prix maximum de 133,9 cents le litre.

Le prix moyen de l’essence dans la province est de 130,8 cents le litre, ce qui est sous la moyenne nationale de 133,5 cents le litre. Les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique (141,7 cents le litre en moyenne) et les plus bas sont en Saskatchewan (126,3 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.