Interdiction des traverses arc-en-ciel:, une «erreur», selon le ministre

La lettre demandant aux municipalités de ne plus tracer de passages piétons multicolores en reconnaissance de la diversité sexuelle «ne reflète pas» la position de la province, affirme le ministre Bill Fraser.

Dans une lettre datée du 29 mars 2018, le ministre des Transports et des Infrastructures du Nouveau-Brunswick, Bill Fraser, informait 13 municipalités du sud-est de la province qu’elle n’approuverait plus de traverses piétonnières aux couleurs jugées non conformes sur les routes provinciales.

Contacté lundi, le ministère mettait de l’avant la nécessité de se conformer aux directives de l’Association des transports du Canada (ATC) qui prévoient que les passages piétonniers doivent être «ensemble de lignes blanches parallèles en travers de la chaussée».

La même journée, le premier ministre Brian Gallant affirmait le contraire sur les réseaux sociaux, en indiquant que les municipalités étaient «autorisées à peindre des passages pour piétons arc-en-ciel», et qu’elles étaient «encouragées à le faire afin de promouvoir la fierté et l’inclusion».

Le ministre Bill Fraser a finalement mis fin à cet imbroglio lors d’une conférence de presse mardi après-midi. Il explique qu’une ébauche de la lettre a été envoyée «par erreur». Les ingénieurs de ministère avaient recommandé que la province maintienne le statu quo jusqu’à ce que l’Association des Transports du Canada détermine si les travers multicolores posent ou non un problème à la sécurité des usagers.

«Nous nous excusons pour la confusion causée par cette lettre, qui ne reflète pas exactement le point de vue du gouvernement provincial. De nombreuses administrations tentent de trouver la balance entre le respect des lignes directrices et la liberté d’expression», affirme Bill Fraser.

«Pour être clair, nous encourageons les municipalités à installer des passages pour piétons arc-en-ciel, le cas échéant. Je tiens à assurer aux Néo-Brunswickois et aux membres de la communauté LGBTQ + que le MTI et votre gouvernement font la promotion de l’importance de l’inclusion dans nos communautés.»

Il ajoute que la question de la sécurité des passages piétonniers multicolores doit encore être résolue. «Cela doit être prouvé ou infirmé», dit-il. Un comité formé par l’ATC se penche actuellement «l’utilisation des couleurs et des motifs non conformes» aux passages pour piétons. Aucun échéancier n’a été présenté.

Le ministère se penchera sur les recommandations de l’ATC une fois l’examen terminé.

En attendant, Bill Fraser recommande que les couleurs de l’arc-en-ciel soient séparées de bandes blanches, plus visibles dans l’obscurité. Son équipe enverra une nouvelle lettre aux municipalités pour les avertir de ce changement de consigne.

Charles MacDougall, coordonnateur de projets chez Rivière de la fierté du Grand Moncton, salue la clarification apportée par le politicien.

«Nous sommes satisfaits qu’ils se soient concertés, ça rend la situation plus claire pour les municipalités qui souhaitent aller de l’avant.»