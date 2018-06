Orignaux: les conducteurs devront faire preuve de vigilance

Les conducteurs ont intérêt à être prudents sur les routes au cours des prochaines semaines. Les jeunes orignaux, récemment séparés de leur mère, sont plus actifs en juin.

En faisant la route de Saint-Quentin à Caraquet, ce week-end, un groupe de résidents de la ville du Nord-Est a observé 11 orignaux. La majorité – observés sur le chemin des Ressources et la route 11 – étaient deux par deux, debout au plein milieu de la voie. Tous étaient des jeunes et avaient l’air confus quand le conducteur klaxonnait pour les éloigner du chemin.

Le groupe a été chanceux de ne pas devenir victime de l’une des quelque 400 collisions avec des orignaux qui ont lieu dans la province, chaque année.

Dwayne Sabine, biologiste au ministère du Développement de l’énergie et des ressources, explique que les risques de collisions sont élevés en mai et en juin. Durant cette période, les femelles donnent naissance à de nouveaux petits. Elles repoussent ainsi les jeunes orignaux nés l’année précédente. Ces derniers se retrouvent alors «seuls pour la première fois de leur vie».

«Ils ont tendance à errer pendant un moment avant de s’acclimater. Simplement à cause de cette errance, ils sont plus susceptibles de traverser les routes à cette période de l’année, ce qui augmente la probabilité de collision avec un véhicule», affirme M. Sabine.

À ce phénomène s’ajoute le fait que les orignaux sont naturellement attirés vers les routes au printemps, se nourrissant des premières végétations qui poussent dans les fossés orientés au sud.

Ils sont aussi, bien sûr, poussés vers les routes pour échapper aux insectes et à la chaleur.

Afin d’éviter les collisions avec les orignaux, le ministère des Transports et des Infrastructures encourage les conducteurs à être vigilants au volant et de regarder attentivement les deux bords de la route. Même sur les tronçons où il y a des clôtures, il n’est pas impossible qu’un orignal se retrouve sur le chemin.

Fredericton encourage également les conducteurs à éviter les distractions et aux passagers de garder l’oeil ouvert à l’affût des orignaux. Les propriétaires de véhicules sont invités à garder leurs pare-brise propres et leurs phares bien ajustés.

Enfin, la limite de vitesse doit être respectée et on doit conduire plus lentement la nuit.

Cette carte des routes du Nouveau-Brunswick précise les risques de collision avec un orignal. En orange, on peut voir les tronçons «moyennement dangereux», alors que les voies en jaune représentent des «secteurs très dangereux». – Gracieuseté

Un tronçon dangereux entre Shediac et Moncton

Une section de la route 15, entre Shediac et Moncton, est bien connue des forces d’incendies locales comme un lieu où les collisions avec les orignaux sont fréquentes.

Donald Cormier, chef de la brigade de Shediac, explique que les sections entre les bornes kilomètriques 22 et 26 sont particulièrement dangereuses. Le tronçon, situé entre la sortie de Scoudouc et celle de la Transcanadienne, traverse un territoire marécageux où habitent plusieurs orignaux.

Il espère que le gouvernement provincial y installera un jour des clôtures. Il estime que les coûts associés à une telle infrastructure vaudraient les frais médicaux et la douleur émotionnelle causés par les collisions.

«On parle d’environ six kilomètres de clôtures. Et c’est vraiment la pire place qu’il y a sur la route 15. On ne veut pas perdre de vies et on ne veut pas voir quelqu’un paralysé. Chaque fois qu’on répond à un appel à cet endroit-là, on pense à ce qui nous attend.»

«Un orignal, c’est gros et c’est pesant. Les pattes sont hautes, donc quand on les frappe, ils tombent souvent sur le conducteur.»

Bien qu’il n’y a pas encore eu de collision cette année sur le territoire couvert par son service d’incendie, M. Cormier prévoit qu’il y en aura au cours des prochains mois. Dans plusieurs cas, les collisions ont lieu en soirée et le conducteur n’a pas aperçu la bête avant la collision.

Une collision a eu lieu entre un véhicule et un orignal sur la Transcanadienne le 12 mai près de la sortie vers Scoudouc. L’accident a eu lieu sur le territoire couvert par le service d’incendie de Dieppe. Le conducteur a été transporté à l’hôpital. L’orignal n’a pas survécu à la violence de l’impact.