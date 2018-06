Bleuets sauvages: une saison qui s’annonce déjà désastreuse

Il reste encore plusieurs semaines avant le début de la récolte de bleuets sauvages, mais la saison s’annonce déjà désastreuse. En raison d’une récente période de gel prolongée, certains producteurs de la Péninsule acadienne pourraient perdre jusqu’à 80% de leurs produits, estime Louis-Philippe McGraw, président de l’Association des producteurs de bleuets sauvages du Nord-Est du N.-B.

Les températures en deçà des normes saisonnières risquent de persister. Mercredi, Environnement Canada a émis un autre avis de gel dans l’ensemble de la province.

«L’impact est important sur les plants de bleuets. Les récoltes sont grandement affectées. On parle d’une perte d’au moins 50% et ça pourrait être plus près de 70 à 80% dans certains cas. Il y a sans doute des producteurs qui ont perdu un volume de bleuets suffisamment élevé que ça ne vaille même pas la peine de les récolter», dit Louis-Philippe McGraw.

Bien que les producteurs de bleuets soient prêts à faire face à plusieurs éventualités, il faut remonter à la fin des années 1990 pour trouver la dernière fois où le gel leur a fait subir des pertes aussi lourdes.

«Les producteurs sont habitués qu’il y ait des nuits de gelées. Normalement, ça veut dire que les températures baissent à -2°C pendant quelques heures. Ceux qui sont dans l’agriculture depuis longtemps disent que la dernière fois qu’ils ont vu quelque chose de semblable c’était en 1999.»

Cette situation difficile liée à la météo s’ajoute déjà à celle qui touche actuellement l’industrie du bleuet sauvage, soit les prix très faibles.

L’été dernier, les producteurs ont seulement reçu 0,20$ la livre, alors qu’ils ont obtenu environ 0,30$ en 2016. Il s’agissait déjà d’une diminution d’environ 0,20$ par rapport à 2015.

Pour atteindre le seuil de la rentabilité, les producteurs de bleuets sauvages ont besoin d’au moins 0,40$ la livre.

«Les producteurs opèrent déjà à perte et cette année, ils ont perdu la majorité de leurs récoltes. Bien des producteurs sont inquiets et avec raison. On va voir ce que ça va donner. Les intervenants devront travailler ensemble pour trouver des solutions, mais les solutions se font rares…»

L’enquête se poursuit

Le Bureau de la concurrence du Canada, une agence fédérale, poursuit son enquête pour déterminer si des grands joueurs de l’industrie du bleuet sauvage ont comploté pour fixer les prix dans les Maritimes.

Au début avril, l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du N.-B a tenu une conférence de presse pour dévoiler certains détails. Le but était d’inciter certains à partager de l’information avec le Bureau de la concurrence afin d’appuyer ou de réfuter les allégations. L’Association n’était pas à l’origine de la plainte.

Le Bureau de la concurrence recueille toujours des preuves pour établir des faits, explique un porte-parole du fédéral.

Aucune conclusion n’a encore été tirée et aucune accusation n’a été portée pour l’instant. Il n’a pas été possible d’en savoir davantage.

«La loi exige que les enquêtes du Bureau soient menées de façon confidentielle.»