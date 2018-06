Grand Moncton: une majorité de citoyens en faveur d’une fusion

Deux sondages effectués ce printemps démontrent qu’une majorité de citoyens sont en faveur de la fusion des villes de Moncton, Dieppe et Riverview.

La Chambre de commerce du Grand Moncton a publié son premier bilan communautaire de la région mardi matin. Plusieurs grandes questions y sont explorées, dont l’amalgamation des trois municipalités qui forment le Grand Moncton.

Selon les résultats de l’enquête réalisée du 9 avril au 3 mai par la firme MQO auprès de 500 participants, 40% de la population est pour la fusion des trois villes alors que 33% sont contre. Les autres sont indécis.

Ces résultats sont comparables à ceux d’un autre sondage réalisé par Corporate Research du 18 avril au 2 mai. Selon l’étude de la firme néo-écossaise, 57% des citoyens de la région du Grand Moncton seraient pour la fusion et 36% seraient contre. Quatre cents personnes ont été interrogées lors de ce coup de sonde.

La chambre de commerce n’a jamais pris une position officielle sur un éventuel projet de fusion, mais il s’agit d’un sujet chaud pour ses membres.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le président et chef de la direction de l’organisme qui représente la communauté d’affaires de la région a affirmé qu’il n’appuierait pas une fusion à moins d’avoir des preuves concrètes d’un bénéfice économique pour le Grand Moncton.

«On ne serait pas en faveur (d’un regroupement des trois villes) à moins qu’une étude exhaustive soit réalisée démontrant qu’il y aura des économies, que des services ne seront pas sacrifiés et que les langues officielles seront respectées à Dieppe, à Moncton et à Riverview. Je crois qu’il faut faire attention avant de prendre ce chemin», a avancé John Wishart.

Greg Turner est conseiller général et maire suppléant à Moncton. Il croit que la question mérite d’être explorée.

«Personnellement, je crois que c’est vraiment intéressant de voir ça et je crois que nous devons explorer la question en tant que groupe. En tant que communauté, nous devons travailler ensemble. Nous savons que tout est dispendieux ces jours-ci et si nous pouvons trouver des façons de gérer de façon plus efficace, je crois qu’il y aurait des bénéfices à explorer la question.»

Les trois municipalités du Grand Moncton partagent déjà plusieurs services, l’approvisionnement en eau et la police en sont des exemples. Il y aurait cependant d’autres gains à aller chercher selon M. Turner.

«De l’autre côté, nous avons trois services d’incendie. Nous avons trois maires et trois conseils municipaux. C’est beaucoup de dépenses. Il y a peut-être des options à explorer pour être plus efficients.»

La population de la région serait prête à se prononcer sur la question selon l’étude de la chambre de commerce. Près d’un répondant sur deux (48%) dit appuyer l’organisation d’un plébiscite sur le sujet.

«Donc, il est peut-être temps de poser la question officiellement pour voir vraiment ce la population en pense», a indiqué M. Wishart.

Dieppe est contre

«À Dieppe, on est contre le fusionnement».

Ce sont les mots du maire de la cité acadienne, Yvon Lapierre.

C’est une question d’identité pour la municipalité dont la population est à 75% francophone. Selon le maire, la proportion de gens en faveur de la fusion dans la municipalité a augmenté au cours des années, ce qu’il attribue à la migration du nord vers le sud de la province.

«Toutes les personnes qui sont venues du Nord, n’ont pas eu à vivre ce combat, que ce soit au Madawaska ou dans la Péninsule acadienne, où il n’y a pas de combat pour la langue. La langue c’est le français. Ici, on s’est toujours battu pour la langue française et nos droits en tant que francophones. C’est notre identité. On est une communauté francophone», a indiqué M. La Pierre.

De son côté, la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, rappelle qu’il y a une plus grande population francophone à Moncton qu’à Dieppe. Ils sont effectivement 21 580 à avoir identifié le français comme leur langue maternelle au recensement 2016 à Moncton comparativement à 17 725 à Dieppe.

Même si les trois villes travaillent déjà ensemble sur plusieurs dossiers, personnellement, Mme Arnold voit un grand avantage dans une fusion.

«La ville de Winnipeg est presque la même taille que toute notre province avec un maire et 16 conseillers. Ici, il y a 28 personnes pour Moncton, Riverview et Dieppe. Quand on y pense dans ce contexte, ce n’est pas juste une question de sauver de l’argent. C’est plus grand que ça. C’est d’être un centre d’excellence avec du pouvoir. Ensemble, nous sommes plus grands que l’Île-du-Prince-Édouard», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

Autre que la fusion, la chambre de commerce a aussi interrogé la population sur plusieurs autres sujets, dont la satisfaction de leurs gouvernements municipaux. Dans l’ensemble, 87% des citoyens se disent satisfaits.