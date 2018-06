Homardiers: le pire scénario envisageable se profile à l’horizon

Le week-end dernier, un groupe de baleines a été observé dans le quadrilatère de pêche GX36, une zone située à seulement deux quadrilatères (environ 26 kilomètres) de la côte. Si une seule baleine s’aventure dans le quadrilatère avoisinant à l’ouest (GX35), elle déclenchera la fermeture des deux quadrilatères qui touchent la côte (GX34 et GY34). Plus de 250 pêcheurs devront lever les casiers. - Gracieuseté

Vingt-cinq pêcheurs de homard sont touchés par les plus récentes fermetures provoquées par les baleines noires. Deux cent cinquante autres devront retirer leurs casiers pendant 15 jours si les baleines se déplacent de 13 kilomètres vers l’ouest.

Cela provoquerait des pertes économiques de plus de 3 millions $ par jour pendant un minimum de 15 jours, selon les calculs de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM).

Après un mois de pêche, les pêcheurs de homard sont exposés pour la première fois aux fermetures dynamiques – les fermetures déclenchées par l’observation de baleines noires. Mercredi à 17h25, les homardiers de Miscou et de Pigeon Hill doivent sortir de l’eau des casiers de pêche. Ils les déposeront ailleurs, dans des eaux déjà occupées par leurs voisins.

L’Union des pêcheurs des Maritimes craint que leur mésaventure soit le signe précurseur du pire scénario envisageable.

Le week-end dernier, un groupe de baleines a été observé dans le quadrilatère de pêche GX36, une zone située à seulement deux quadrilatères (environ 26 kilomètres) de l’île Miscou. Si une seule baleine s’aventure dans le quadrilatère avoisinant à l’ouest (GX35), elle déclenchera la fermeture temporaire de deux quadrilatères qui touchent la côte. Plus de 250 homardiers seront forcés à lever les casiers.

Selon l’UPM, les propriétaires d’usines perdraient – chaque jour de fermeture – 2 millions $ en revenus, les employés d’usines perdraient 200 000 $ en salaires et les pêcheurs perdraient 1 million $ en valeur de débarquements.

«Puisque la fermeture dynamique occasionne une fermeture minimale de 15 jours, l’impact serait catastrophique pour la région», affirme le président de l’UPM Carl Allen.

«La Péninsule acadienne et le Nouveau-Brunswick peuvent-ils vraiment se passer de ces importantes retombées économiques et sociales? Contrairement à d’autres métiers, nous n’avons que 60 jours pour gagner notre vie et beaucoup de gens dépendent de nous. Nous sommes le début de la chaîne! Nos familles ont besoin de ces revenus.»

Plus de 100 pêcheurs membres de l’UPM se sont réunis d’urgence à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, mardi soir, pour s’attaquer au problème.

Le directeur général de l’UPM, Martin Mallet, croit qu’il existe une solution qui protégerait tant les baleines que l’économie des communautés côtières. Il demande au ministère des Pêches et des Océans d’accorder une exemption de l’interdiction aux engins de pêche dans les eaux de 10 brasses (18,3 mètres) de profondeur ou moins. Les baleines noires ne nagent pas dans des eaux aussi peu profondes et c’est là que se retrouvent les homards, explique-t-il.

Une telle demande a déjà été faite plus tôt, lors d’une réunion entre l’UPM et le ministre Dominic LeBlanc, le 27 avril. Comme les pêcheurs n’ont pas obtenu de réponse, ils ont relancé la demande, vendredi dernier.

«Notre proposition, supportée par la science, a pour but de limiter au maximum tout risque d’interaction entre les baleines noires et les engins de pêche au homard tout en minimisant l’impact d’une fermeture dynamique sur l’industrie et les communautés côtières de la région, si elle devait avoir lieu.»

La présence des baleines noires de l’Atlantique Nord dans le golfe du Saint-Laurent a provoqué la fermeture de 50 quadrilatères de pêche à ce jour.

Les interdictions de pêche ont comme objectif d’éviter une répétition du scénario de l’an dernier, quand 12 baleines noires ont été trouvées mortes dans le bassin d’eau. Des nécropsies ont dévoilé que certains décès ont été causés par des collisions avec des bateaux ou l’enchevêtrement avec des engins de pêche.