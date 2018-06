Jean-Marc Couture en tête d’affiche de deux fêtes nationales

L’artiste acadien Jean-Marc Couture fera partie des têtes d’affiches du grand spectacle de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal et, une semaine plus tard, de celui de la Fête du Canada à Ottawa.

Le grand champion de la dernière cuvée de Star Académie ne chômera pas cet été. Et c’est avec deux spectacles à grand déploiement qu’il va partir le bal.

Il sera d’abord l’une des têtes d’affiche, le 23 juin au soir, lors du spectacle annuel de la Fête nationale du Québec à Montréal. Il côtoiera alors sur scène de grands de la chanson québécoise, comme Michel Rivard, Claude Dubois, Vincent Vallière, Martha Wainwright et Brigitte Boisjolie, ainsi que des artistes plus récents comme Klô Pelgag et Seba et Horg.

«Je ne peux pas parler de ce qu’il va y avoir dans le spectacle, mais comme c’est la coutume, il va y avoir des numéros d’envergures avec de belles collaborations», souligne le jeune artiste.

Originaire de Val-d’Amour, Jean-Marc Couture demeure en banlieue de la région métropolitaine québécoise depuis son aventure à Star Académie. Il ne cache pas que cette invitation à participer au grand spectacle de la Fête nationale du Québec revêt pour lui une importance particulière.

«C’est comme si je faisais maintenant partie de cette grande famille. Je suis Acadien, Canadien, Néo-Brunswickois, mais aussi Québécois puisque j’habite ici désormais. C’est comme si mon adoption venait d’être officialisée», raconte-t-il.

Le spectacle fera l’objet d’une captation et sera diffusé le 24 juin au soir sur les ondes de Radio-Canada.

Les festivités se poursuivront pour le jeune artiste une semaine plus tard, le 1er juillet, cette fois à Ottawa sur la Colline du Parlement dans le cadre de la Fête du Canada. Il retrouvera alors Klô Pelgag et Brigitte Boisjolie, ainsi qu’une panoplie d’autres artistes canadiens.

«Ce qu’il y a de spécial avec cela, c’est que le spectacle tombe le jour de ma fête. J’aurai donc une raison de plus de célébrer», pointe-t-il.

Tournée à l’automne

S’il compte faire quelques apparitions ici et là par la suite – dont un arrêt dans la Péninsule acadienne le 11 août avec Les gars du nord –, Jean-Marc Couture se gardera un peu d’énergie en prévision du lancement de la tournée de son album Cabanon sorti en novembre dernier.

«Les dates vont sortir bientôt, mais il va définitivement y avoir quelques arrêts au Nouveau-Brunswick à l’automne. La tournée québécoise, elle, se fera davantage en 2019», explique-t-il, précisant qu’il se charge lui-même désormais de cet aspect du métier.

Celui-ci est en effet, depuis un moment déjà, non seulement auteur-compositeur-interprète, mais aussi son propre producteur, gérant et responsable de mise en marché.

«Je gère ma carrière d’un bout à l’autre et j’en suis vraiment fier. C’est une opportunité de pouvoir goûter à ces deux facettes du métier, l’artiste qui joue de la musique et celui qui joue au gérant. Et j’adore ça», indique-t-il.